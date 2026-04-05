Corespondent Știrile Pro TV: „Putem spune că bucătarii de aici reușesc să satisfacă toate poftele și gusturile după cât de repede se golesc grătarele. Printre cele mai populare preparate se numără și storceagul, celebra ciorbă pe scărească, dar și peștele la grătar sau în făină de mălai.

Și pentru cei care nu consumă pește, au pregătit aici bucătarii și scoici, creveți și alte fructe de mare. Singura nemulțumire pe care am auzit-o aici este legată de prețuri. O porție de storceag costă 45 de lei, iar suta de grame de pește la grătar între 15 și 20 lei.

Însă, din câte am observat, majoritatea își cumpără în cantități mai mici, ca să satisfacă și papilele gustative, dar și să nu supere prea tare buzunarul.

Nu este singurul loc unde puteți cumpăra astăzi pește gătit sau preparate din pește. Și Ministerul Agriculturii organizează, la sediul instituției, un târg dedicat peștelui. Astăzi și acolo puteți găsi și zacuscă, salată de icre sau batog de sturion. Așadar, vă dorim o sărbătoare frumoasă și poftă bună.”