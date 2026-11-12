Aceştia nu deţineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen, informează Agerpres, care citează Poliţia de Frontieră.

Camionul a fost oprit pentru verificări joi dimineaţa, pe DN 56, într-o parcare din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, în cadrul unei acţiuni desfăşurate de poliţiştii de frontieră români şi bulgari, împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova. Autovehiculul, înmatriculat în Slovacia, era condus de un cetăţean turc în vârstă de 36 de ani şi circula pe ruta Turcia-Polonia.

Potrivit documentelor de transport, camionul era încărcat cu recipiente destinate depozitării alimentelor.

"În timpul controlului, poliţiştii de frontieră au observat că şnurul de siguranţă al semiremorcii fusese tăiat şi înlocuit. La deschiderea compartimentului de marfă, aceştia au descoperit 16 persoane ascunse printre bunurile transportate. În urma verificărilor, autorităţile au stabilit că persoanele, care au declarat că sunt cetăţeni iranieni şi irakieni, nu aveau documente valabile care să le permită trecerea legală a frontierei şi călătoria în spaţiul Schengen", arată sursa citată.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj au demarat cercetări pentru trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat. La finalizarea anchetei, unitatea de parchet competentă urmează să dispună măsurile legale.

Cei 16 cetăţeni străini au fost preluaţi, la scurt timp după depistare, de autorităţile bulgare, pentru continuarea cercetărilor.

Poliţia de Frontieră precizează că astfel de acţiuni vor continua, în cooperare cu instituţiile partenere, pentru prevenirea migraţiei ilegale şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere.