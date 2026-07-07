Și-a recunoscut fapta și le-ar fi spus anchetatorilor că îi pare rău că a reacționat violent atunci când fiica ei de 8 ani a refuzat să o asculte.

Tot luni seară, femeia a stat de vorbă și cu inspectorii de la Protecția Copilului care au încercat să afle dacă fetița și fratele ei de 9 ani au mai fost abuzați în trecut.

Femeia va face ședințe de consiliere psihologică

După câteva ore în care femeia ar fi povestit că își crește singură cei doi copii și că au existat situații în care a fost copleșită de probleme, inspectorii au decis ca ambii copii să fie preluați provizoriu de bunica paternă.

Fata de 8 ani a fost examinată de medici care au stabilit că nu are urme de violență. Mama copiilor va face ședințe de consiliere psihologică, iar autoritățile încearcă să dea și de urma tatălui.

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce femeia a fost filmată în timp ce își agresa fetița pe strada, iar martorii au intervenit.