După vizionarea imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii și reprezentanții Protecției Copilului s-au sesizat și o caută pe femeie.

Atenție urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Scena violentă s-a petrecut pe o stradă din Constanța și a fost filmată de trecători. În imagini se vede cum femeia își agresează fetița, care încearcă să scape din mâinile ei. Martorii au intervenit.

La un moment dat femeia a încercat să își explice gesturile.

Mama: „Nu mai pot, doamnă, nu mai pot. Mă disperă. Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos. Credeți că trăim într-o bulă de cristal? Că totul se crește cu blândețe? Îi cresc de singură de cinci ani."

După ce imaginile au apărut în spațiul public autoritățile s-au sesizat.

Roxana Onea, purtător de cuvând DGASPC: „Colaborăm cu poliția pentru a identifica domiciliul familiei. vom identifica soluțiile care se impun."

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „În urma vizionării imaginilor apărute în spațiul public, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 2 s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate”.

Dincolo de ancheta autorităților, specialiștii atrag atenția că astfel de episoade pot lăsa traume de durată asupra copiilor.

Elena Stambuli, psiholog: „Faptul că un părinte este singur, poate însemna un nivel mai mare de stres și presiune. Însă acest lucru nu explică și nu justifică violența asupra copilului. Dacă un astfel de comportament este repetitiv, poate avea consecințe importanțe asupra dezvoltării emoționale a copilului, afectând atât sentimentul de siguranță cât și încrederea și stima de sine."

Dacă se va dovedi vinovată, femeia ar putea face închisoare pentru violență în familie.