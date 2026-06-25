Potrivit anchetatorilor, martori la incident au fost mai mulți copii. Cei doi bărbați, tată și fiu, i-au atacat pe băieții de 13 respectiv 15 ani.

Adulții au fost deranjați că făceau gălăgie în fața porții lor. Speriați, martorii au sunat la 112, iar un echipaj a fost trimis în zonă. În cele din urmă, agresorii și-au petrecut noaptea în arest.

Delia Nenișcu, purt de cuv IPJ Botoșani: „Din cercetări a reieșit faptul că cei doi, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat două persoane minore, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul Botoșani. În urma incidentului, unul dintre minori a avut nevoie de îngrijiri medicale”.

Conform anchetatorilor băiatul de 13 ani ar fi fost lovit cu o lopată peste șolduri, iar cel de 15 cu pumnii și picioarele și trântit în final la pământ.

Ioan Asaftei, purt de cuv Spitalul Județean Mavromati Botoșani: „A fost investigat cu computer tomograf, atât la nivelul coloanei cervicale și la nivelul coloanei toracale, nu s-au evidențiat leziuni. A fost consultat de medicul ORL-it I chirurgul de garda. A plecat acasă cu traumatism cranian acut închis prin agresiune fizică”.

Pe numele bătăușilor nu au fost emise mandate de arestare preventivă, însă au primit ordin de restricție. Și la aceasta ora sunt în Centrul de Rețineri așadar nu au putut fi contactați ca să formuleze un punct de vedere.