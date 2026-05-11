Femeia de 29 de ani trăia împreună cu tatăl celor doi copii. Noaptea, fiecare dormea separat, cu câte unul dintre gemeni. Erau orele în care mama își revărsa furia asupra băiețelului cu dizabilități, cu care stătea în pat. Procurorii au stabilit că agresiunile repetate s-au petrecut timp de două săptămâni, în februarie anul trecut.

Soacra femeii a observat umflături pe corpul bebelușului și a sunat la 112. La spital, medicii au constatat că avea o mână și un picior rupte în urma bătăilor.

Femeia a fost reținută imediat și a stat în arest preventiv până la condamnarea de acum, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Magistrații i-au respins cererea de pedeapsă mai ușoară, menționând că mama nu ar fi încercat în vreun fel să repare răul făcut și nici nu a manifestat vreun regret față de faptele sale. Sentința este definitivă. Copiii au rămas în grija tatălui.