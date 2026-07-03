Prim-procurorul adjunct Simion Dan Octavian, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, informează că în 30 iunie, organele de cercetare penală au fost sesizate prin apel 112 despre săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor.

Potrivit sursei citate, cercetările au sco în evidenţă că un adolescent în vârstă de 17 ani l-a lovit cu o sabie în cap pe un bărbat de 30 de ani, în timp ce se afla într-un cartier din Sibiu, acţionând împreună cu alţi trei adolescenţi cu vârste de 15 şi 17 ani, care l-au lovit simultan cu corpuri contondente. În urma agresiunilor, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu plăgi şi hematoame pentru a căror vindecare necesită 25-30 de zile de îngrijiri medicale.

„Autorii au prevăzut şi acceptat că prin acţiunile lor pot suprima viaţa persoanei vătămate, şi astfel faptele întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor”.

Sursa citată precizează că un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, i-a transportat pe cei patru adolescenţi cu un autoturism de culoare portocalie, aceştia având asupra lor bâte şi săbii şi mergând în cartierul sibian cu intenţia de a-l agresa fizic. Potrivit anchetatorilor, tânărul i-a ajutat intenţionat pe cei patru „la săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor”, aşa încât fapta acestuia „întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de tentativă de omor”.

„Prin ordonanţele procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 02.07.2026 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de autori, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva acestora, astfel dobândind calitatea de inculpaţi în cauză. În aceeaşi dată, faţă de inculpaţi s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. În cursul zilei se va formula propunere de arestare preventivă Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu faţă de cei 4 autori”, mai precizează sursa citată.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din Inspectoratul Judeţean Sibiu - Serviciul de Investigaţii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu - Serviciul de Acţiuni Speciale şi din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu – Biroul de Investigaţii Criminale.