Anchetatorii au stabilit că femeia, în vârstă de 28 de ani, a avut o moarte violentă şi efectuează cercetări pentru omor, suspectat de comiterea crimei fiind un bărbat în vârstă de 30 de ani.

La locuinţa bărbatului suspectat a fost efectuată miercuri o percheziţie domiciliară, în timpul căreia anchetatorii au găsit pe o saltea de dormit ce ar fi fost folosită de suspect şi de victimă, "multiple pete dinamice de substanţă brun roşcată, ce par a fi de sânge", a informat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete.

Reprezentantul Parchetului a precizat că "probe ale acestor urme au fost recoltate in mediu steril in vederea stabilirii ulterioare a naturii si provenienţei acestora".

Tânărul suspectat în cauză a fost inculpat pentru infracţiunea de omor , procurorii sesizând instanţa cu propunere de arestare preventivă în lipsă.

"Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, aceasta dobândind astfel calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de 'omor', faptă prev. de art. 188 alin.1 C.p. Totodată, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv în lipsă", a menţionat Vrăbete.

Victima omorului este o tânără în vârstă de 28 de ani, din judeţul Dolj şi care locuia fără forme legale în localitatea Tomşani din judeţul Vâlcea. Corpul neînsufleţit al femeii a fost găsit marţi, într-o valiză ce plutea pe râul Olt, în apropiere de mal, în zona barajului de la Ioneşti.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, rezultatele necropsiei au indicat că tânăra avut o moarte violentă, produsă prin şoc traumatic şi homoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsufleţit.

Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului şi cinci coaste rupte, precum şi leziuni, escoriaţii şi plăgi la nivel gambelor.

"Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuţit şi marginea ascuţită, posibil cuţit şi prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie aşezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026", a adăugat Adrian Vrăbete.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, suspectul ar fi părăsit teritoriul României înainte de descoperirea crimei.

Trupul neînsufleţit al femeii a fost descoperit marţi, în apropierea malului râului Olt, lângă barajul de la Ioneşti. Cei care au observat că un geamantan plutea la suprafaţa apei ar fi fost pescari, tot ei fiind şi cei care ar fi scos valiza din apă şi ar fi observat că este grea atunci când au adus-o la mal. Persoanele care au scos valiza din apă au sunat la 112 şi au sesizat poliţia.

Potrivit unor surse judiciare, valiza în care a fost găsit cadavrul este una cu dimensiunile de 80 de centimetri lungime şi 50 de centimetri lăţime, de culoare gri, din material impermeabil, fapt ce ar fi favorizat plutirea, iar corpul victimei era dezbrăcat complet.