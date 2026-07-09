Zilele trecute, rudele victimei au sunat la 112 și au spus că sunt amenințate de fratele ucigașului. În urma acestei sesizări, magistrații au emis, împotriva lui, un ordin de protecție.

Pe de altă parte, criminalul e de negăsit, din vara trecută.

Pe 28 iunie, polițiștii au fost sunați de către o femeie de 38 de ani, mătușa fetei ucise de Emil Gânj, și a cerut ajutor. Femeia le-a zis că este amenințată de un bărbat de 44 de ani din aceeași localitate, Miheșu de Câmpie. Individul este chiar fratele lui Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a ucis în mod brutal iubita.

Rudele tinerei ucise de spun că sunt, din nou, în pericol. Fratele criminalului le-ar fi amenințat de mai multe ori.

Familia tinerei, terorizată de fratele fugarului

Soră a victimei: Mătușa s-a dus la magazin și el i-a spus să aibă grijă ce spune la tribunal, că pățește mai rău ca Anda. A strigat după mine că îmi arată el mie ce îmi face. A mai venit pe stradă la noi și ne-a zis că o să se întoarcă fratele său acasă și o să ne dea foc, să sărim toți în aer.

Soră a victimei: A amenințat-o că nu o să treacă mult și o să ardă tot pe aici, tot, să sărim în aer cu toții. Vine aici pe stradă, exact ca fratele său.

Polițiștii au intervenit imediat ce au fost sesizați, însă mătușa victimei le-a spus că nu dorește să depună plângere, de frică. I-a fost, totuși, înmânat un formular pentru emiterea unui ordin de protecție, pe care să-l depună în instanță, dacă se răzgândește.