Ar fi vorba despre mormântul victimei criminalului Emil Gânj, potrivit unor surse judiciare.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și analizează imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a identifica autorul.

Incidentul a avut loc pe 11 iulie, în jurul orei 17:00, când polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Zau de Câmpie au fost sesizați de o femeie în vârstă de 29 de ani, din Miheșu de Câmpie. Aceasta a relatat că pe mormântul surorii sale a găsit un lanț de cruce fixat de o bucată de lemn și o sfoară de care era atașată o pereche de șosete, se arată într-un comunicat al Poliției.

Investigație complexă

Criminaliștii au ridicat mai multe obiecte și posibile mijloace materiale de probă, pentru examinare de specialitate. De asemenea, au fost identificate, ridicate și analizate imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Efective ale inspectoratului, cu sprijinul altor structuri, au desfășurat activități de căutare, verificare și investigare în zona cimitirului, precum și în alte locuri de interes operativ, pentru a identifica persoana sau persoanele implicate.

Familia tinerei din Mureș, care a fost ucisă de Emil Gânj, nu are liniște, nici la un an de la crima oribilă. Zilele trecute, rudele victimei au sunat la 112 și au spus că sunt amenințate de fratele ucigașului. În urma acestei sesizări, magistrații au emis, împotriva lui, un ordin de protecție.

Pe de altă parte, criminalul e de negăsit, din vara trecută.

Pe 28 iunie, polițiștii au fost sunați de către o femeie de 38 de ani, mătușa fetei ucise de Emil Gânj, și a cerut ajutor. Femeia le-a zis că este amenințată de un bărbat de 44 de ani din aceeași localitate, Miheșu de Câmpie. Individul este chiar fratele lui Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a ucis în mod brutal iubita.

Rudele tinerei ucise de spun că sunt, din nou, în pericol. Fratele criminalului le-ar fi amenințat de mai multe ori.

Emil Gânj nu a fost prins

Emil Gânj din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, acuzat că și-a ucis concubina și apoi i-a dat foc, în luna iulie a anului trecut, a fost trimis în judecată în luna octombrie 2025 pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

A fost condamnat la închisoare pe viață pe 19 mai 2026, în lipsă, fiind dat în urmărire internațională.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuința femeii și a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori.

Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină și i-a dat foc, incendiind astfel și locuința. Pentru căutarea bărbatului s-au organizat ample acțiuni.