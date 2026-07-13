Oamenii au sunat la 112 speriați. Se tem că principalul suspect în acest caz ar fi trecut pe acolo. Polițiștii au început o serie de verificări.

Incidentul s-a petrecut în cimitirul din localitatea Miheșu de Câmpie. Mormântul tinerei omorâte în urmă cu un an de către Emil Gânj este chiar lângă drum, într-un loc vizibil. Surorile victimei au fost cele care au descoperit crucea legată cu un lanț, când au venit la cimitir pentru a se pregăti de parastas. Tot acolo este instalată și o cameră de supraveghere, spun rudele.

Sora victimei: ”Acolo pe stâlp este cameră pusă de Poliția Română, din păcate tot s-a întâmplat. Eu cred că Emil Gânj, pentru că în afară de el nu risca nimeni”.

Rudele susțin că traiesc cu teamă și cred că Emil Gânj, individul căutat de un an, le-ar putea da târcoale.

Sora victimei: ”Cred că e un fel de amenințare pentru noi și aia cu lanțul și ciorapii, eu sunt șocată”.

Cumnatul victimei: ”Era o pereche de șosete așa agățat și cu cleme, era un par bătut, de par era legat lanțul de cruce. În afară de Emil Gânj nu avea cine să fie, că nu se riscă nimeni pentru profanare de morminte”.

Emil Gânj, condamnat la închisoare pe viață, este de negăsit de un an de zile

Polițiștii au început ancheta în acest caz. Au ridicat mai multe probe și au deschis dosar penal pentru profanare de morminte.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”Au fost ridicate și analizate imagini surprinse de pe camerele de supraveghere. În cadrul verificărilor au fost ridicate probe și posibile mijloace de probă. În zona cimitirului, precum și în alte locuri de interes operativ, efective ale inspectoratului, cu sprijinul altor structuri, au desfășurat activități de căutare, verificare și investigare, în vederea identificării persoanei sau persoanelor implicate”.

Emil Gânj este în continuare de negăsit, deși a fost dat în urmărire internațională și au fost organizate numeroase acțiuni de căutare. El a dispărut fără urmă după ce, în iulie anul trecut, și-a ucis fost iubită, după care i-a incendiat locuința. Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață.