Cazul Caracal. Ce se știe la 6 luni de la dezvăluirile care au îngrozit toată România

"Cazul Caracal" - tragedia dispariţiei Alexandrei Măceaşanu şi Luizei Melencu - a zguduit, la finalul lunii iulie, întreaga societate.

Ancheta, efectuată de DIICOT, nu este încă finalizată, o expertiză ADN se efectuează în SUA pentru fragmentele osoase descoperite în liziera din Caracal, iar părinţii celor două fete dispărute par a nu fi convinşi că rezultatele de până acum ale anchetei reflectă adevărul.

Dispariţia celor două fete în Caracal a arătat şi lacunele sistemului judiciar în ceea ce priveşte asemenea cazuri, iar modul în care a fost gestionată intervenţia pentru găsirea Alexandrei, după ce adolescenta a sunat de trei ori la 112, a stârnit nemulţumire în rândul populaţiei şi face obiectul unor anchete penale.

Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut pe 24 iulie, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie".

În ziua de 25 iulie, minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând ca a fost sechestrată, bătută şi violată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa lui Gheorghe Dincă în dimineaţa zilei de 26 iulie, la ora 6:00, la circa 19 ore de la apelul fetei.

În curtea lui Dincă, într-un butoi metalic au fost găsite fragmente osoase arse de natură umană şi bijuterii, despre care anchetatorii au bănuit că ar fi fost ale Alexandrei. Casa lui Dincă este împrejmuită cu ziduri înalte din cărămidă şi ciment, iar curtea era plină de buruieni, gunoaie, fiare, cărămizi, butoaie goale.

Percheziţiile la imobil au durat aproximativ o lună, timp în care anchetatorii au fost nevoiţi să verifice şi să îndepărteze tone de gunoaie pentru a scana solul şi mai multe zone cimentate şi zidite.

În noaptea de 26 spre 27 iulie, DIICOT Craiova a preluat, de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, ancheta în dosarul dispariţiei Alexandrei Măceşanu pentru a-l reuni cu dosarul privind dispariţia Luizei Melencu, de 18 ani, din comuna doljeană Dioşti, pe care DIICOT Craiova l-a avut în lucru fără a reuşi să identifice autorul.

Luiza a dispărut la mijlocul lunii aprilie, după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.

Dincă a fost reţinut în dimineaţa zilei de 27 iulie şi a fost inculpat, iniţial, pentru trafic de minori şi viol. Tribunalul Dolj a dispus, în aceeaşi zi, arestarea preventivă a suspectului.

Pe 28 iulie, Gheorghe Dincă şi-a recunoscut faptele de omor, atât în cazul Alexandrei cât şi al Luizei.

Monica Melencu, mama Luizei, a declarat că poliţiştii din comuna Coşoveni i-au spus, de mai multe ori, că fiica ei este majoră şi ar putea fi plecată cu un iubit, "cu un Făt-Frumos".

Pe 5 august, anchetatorii au găsit fragmente osoase arse şi cenuşă într-un sac, despre care Gheorghe Dincă a susţinut că ar fi ale Luizei Melencu. Sacul a fost găsit într-o pădure de lângă Caracal, Dincă fiind cel care le-a indicat anchetatorilor locul unde se află.

Primele rezultate ale expertizei genetice în cazul fragmentelor osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă au fost făcute publice pe 2 septembrie şi au arătat, cu probabilitate de 99,93%, că fragmente osoase conţin ADN-ul Alexandrei Măceşanu.

La aproape două luni de la arestarea lui Dincă, anchetatorii au efectuat reconstituiri, pe 16 şi 17 septembrie.

Raportul final de expertiză medico-legală al INML pentru oasele descoperite în pădure a stabilit că acestea provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât cea descoperită la data de 26 iulie.

DIICOT a solicitat ajutorul FBI pentru efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN mitocondrial şi cromozomial) în cazul Luizei Melencu, dar şi pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Dincă, precizând că analiza genetică de tip mitocondrial nu poate fi efectuată în România de niciun laborator autorizat.

Monica Melencu a fost chemată pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN, însă a refuzat să se prezinte şi a fost amendată cu 5.000 de lei. O echipă de poliţişti şi jandarmi a încercat, pe 27 septembrie, să pună în executare un mandat de aducere a Monicăi Melencu la sediul DIICOT Craiova, însă femeia a refuzat şi, atât acesteia, cât şi tatălui ei li s-a făcut rău, un echipaj de la Ambulanţă intervenind pentru a le acorda asistenţă medicală.

Monica Melencu a declarat, pe 30 septembrie, la ieşirea de la Institutul Naţional de Criminalistică, aflat în sediul IGPR, că a fost "forţată" şi "umilită" de un comisar de poliţie atunci când i s-au prelevat probe biologice în vederea unei noi expertize ADN. Amenda de 5.000 de lei i-a fost anulată.

Ştefan Risipiceanu, un bărbat de 44 de ani a fost reţinut pentru viol în dosarul Caracal, a anunţat, pe 27 noiembrie, procurorul şef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu. Inculpatul, care făcea parte din anturajul lui Gheorghe Dincă, este suspectat că a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.

"Inculpatul, în vârstă de 46 ani, a intrat în atenţia DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la Structura centrală, iar în acest moment vă pot confirma că au fost administrate probe suficiente, ştiinţifice şi testimoniale, pentru a formula acuzaţii oficiale faţă de acesta", a precizat Hosu.

În fapt, menţionează aceasta, la data de 14 aprilie, în jurul orelor 12,00, după ce Gheorghe Dincă a răpit-o, prin constrângerea cu acte de violenţă, pe Luiza Mihaela Melencu, ce aştepta "la ocazie" pe raza municipiului Caracal, judeţul Olt, a transportat-o la domiciliul său în scopul exploatării sexuale în interes personal şi în aceste împrejurări a fost surprins de către Risipiceanu. Acesta a ajuns inopinat în curtea imobilului, unde a observat victima sechestrată în autoturism.

Procurorul şef adjunct al DIICOT a precizat că inculpatul făcea parte din anturajul lui Gheorghe Dincă şi era folosit de acesta, ocazional, la diverse munci în gospodărie.

"La explicaţiile oferite de către Gheorghe Dincă, în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreţine relaţii sexuale, inculpatul reţinut i-a solicitat acestuia să îi permită şi lui întreţinerea de astfel de relaţii cu Luiza Melencu. În aceste împrejurări, pentru a-şi conspira faptele, Gheorghe Dincă a fost de acord. Astfel, în aceeaşi zi, în camera unde dormea inculpatul Dincă Gheorghe, prin constrângere manifestată prin violenţă fizică şi verbală, cei doi au violat-o pe tânăra lipsită de libertate", a spus procurorul şef adjunct al DIICOT.

Giorgiana Hosu a menţionat că bărbatul reţinut în cursul zilei de miercuri, autor al infracţiunii de viol în formă agravată, este o persoană fără ocupaţie, fără pregătire, fără venituri şi fără un domiciliu stabil, este necăsătorit, nu are copii şi este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice.

"Aş dori să fac o subliniere foarte importantă pentru a evita speculaţiile şi anume că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale şi nu există nicio conexiune între inculpat şi vreun grup de criminalitate organizată investigat de către DIICOT. De asemenea, până în acest moment, nu există niciun indiciu ori probă din care să rezulte că ar fi avut vreo formă de participaţie la comiterea infracţiunilor reţinute deja în sarcina lui Gheorghe Dincă", a declarat Georgiana Hosu.

Tot pe 27 noiembrie, procurorul şef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a anunţat că dosarul Caracal va fi finalizat până la sfârşitul acestui an.

"Procurorii DIICOT nu au ignorat nicio ipoteză de anchetă, au fost verificate toate variantele de lucru, iar la acest moment sunt în măsură să vă aduc la cunoştinţă finalizarea dosarului până la sfârşitul acestui an", a declarat Giorgiana Hosu.

Familia Melencu s-a întâlnit, pe 29 noiembrie, la Palatul Cotroceni, cu consilierul prezidenţial Andrei Muraru, la solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis. "Am rugat pe un coleg consilier prezidenţial să o primească pe doamna Melencu vineri", a spus şeful statului.

Pe 3 decembrie, membri ai familiei Luizei Melencu au protestat în faţa sediului DIICOT din Bucureşti, fiind nemulţumiţi de modul în care decurge ancheta faţă de Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal. Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, a explicat că doreşte să fie primită în audienţă de procurorul-şef interimar al DIICOT, Giorgiana Hosu, pentru a avea o discuţie "civilizată".

"Aş vrea să stau de vorbă civilizat despre anchetă. Pur şi simplu să purtăm civilizat o discuţie. Aş vrea să stau de vorbă cu domnul procuror Pătuleanu şi cu doamna Hosu. Cu doamna Hosu pentru că, atunci când se întâmplă ceva, dânsa iese pe posturile de televiziune şi are curajul să spună ce se întâmplă. Sper să aibă curajul să ne acorde cinci minute", a mai spus Monica Georgeta Melencu.

Dispariţia Alexandrei şi Luizei, dar mai ales modul de acţiune al autorităţilor judiciare care nu au reuşit să o salveze pe Alexandra, deşi aceasta a sunat de mai multe ori la 112, au stârnit emoţie în toată ţara, în Bucureşti, în Caracal, la Craiova, dar şi în alte localităţi având loc mitinguri de protest şi în memoria victimelor.

În Capitală, pe 27 iulie, câteva mii de persoane au participat la un protest în Piaţa Revoluţiei, în faţa sediului MAI, iar la Caracal, timp de mai multe zile, începând din 26 iulie şi până pe 31 iulie, sute de persoane au protestat faţă de modul de intervenţie al autorităţilor judiciare în acest caz. Participanţii la proteste au afişat mesaje precum: "Iartă-ne, Alexandra!", "Vei rămâne o legendă", "Ruşine procurorului Popescu", "Alo, 112! Sunt Alexandra şi vreau să trăiesc", "Eroina noastră", "Cerem ancheta în Justiţie, cerem anchetă în STS", "Corupţia ucide îngeri!"; "Credeam ca sunteţi oameni!", "Pentru agresori, scuze/ pentru victime, acuze".

După ce cazul de la Caracal a ajuns în atenţia publică, a urmat un val de demisii şi demiteri, atât în Guvern, la STS, cât şi în judeţul Olt.

Primele demiteri au fost anunţate pe 27 iulie, de către ministrul de Interne din acea perioadă, Nicolae Moga, care s-a deplasat la Slatina şi la Caracal pe 26 şi 27 iulie. Au fost demişi din funcţiile de conducere şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt şi a adjuncţii acestuia, au fost eliberaţi din funcţie şeful poliţiei municipiului Caracal, Nicolae Mirea, şi adjunctul acestuia.

Tot Moga a decis şi înlocuirea prefectului şi a subprefectului.

Pe 29 iulie a demisionat directorul STS, Ionel-Sorinel Vasilca. El a menţionat, într-un comunicat, că şi-a înaintat demisia şefului statului "pentru a nu afecta prestigiul instituţiei".

La şase zile de la preluarea mandatului, ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a anunţat, pe 30 iulie, că a demisionat din funcţie. "Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţi deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi.(...) În cele şase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal", a spus Moga.

Ministrul Educaţiei din acea perioadă, Ecaterina Andronescu, a fost demisă, pe 2 august, de premierul Viorica Dancilă, după ce în seara zile de 1 august, într-o emisiune televizată, a spus că ea a "învăţat de acasă" să nu se urce "în nicio maşina străină".

Şefii de la Poliţia Caracal şi Postul de Poliţie Rurală Osica (la care este arondată comuna Dobrosloveni), Nicolae Mirea şi Violeta Mirea, s-au pensionat în luna august.

Gestionarea intervenţiei autorităţilor judiciare după telefonul Alexandrei la 112 este în atenţia procurorilor.

Procurorii Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) au dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu pe numele procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, el fiind acuzat că a nu a dispus pătrunderea organelor de poliţie în locuinţa lui Gheorghe Dincă.

De asemenea, SIIJ a pus sub acuzare, pentru abuz în serviciu, şi trei poliţişti: şefa Secţiei de Poliţie Rurală Osica de Sus la momentul respectiv, Violeta Mirea, agentul şef principal la postul de Poliţie din Dobrosloveni, Vasile Marian, şi agentul principal Eugen Ţenea, de la postul de Poliţie Dobrosloveni.

Tot la SIIJ este şi cauza privind apelurile telefonice iniţiate de Alexandra către Serviciul Unic de Urgenţă 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situaţii.

Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului în legătură cu modul în care specialiştii de la INML au efectuat expertiza ADN a fragmentelor osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă. Dosarul a fost declinat apoi la DIICOT.