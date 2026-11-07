Medicul a povestit și cazul unui tânăr aflat în divorț, care a ajuns de trei ori în 24 de ore la UPU, de două ori în comă alcoolică, scrie news.ro.

Diana Cimpoeșu a relatat că, iarna trecută, un ieșean a ajuns de două ori la Unitatea de Primiri Urgențe în stare de hipotermie severă, provocată de consumul de alcool și căderea în stradă.

„A fost de două ori resuscitat, a avut mai multe vieţi şi poate că supravieţuieşte şi acum. El s-a externat în condiţii foarte bune. Prima oară a venit în stare de comă, a făcut stop, a fost resuscitat, a fost internat, a ieşit cu bine pe propriile picioare şi peste aproximativ o săptămână ne-a fost adus din faţa căsuţei în care locuia, undeva în mediul rural. Fusese la cârciumioara din sat şi nu mai ajunsese să mai deschidă uşa la căsuţa lui, căzuse în faţa căsuţei”, a povestit Diana Cimpoeșu, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog, de la un post TV.

Record de alcoolemie la o pacientă

Medicul a atras atenția că problemele provocate de consumul excesiv de alcool nu îi afectează doar pe bărbați, ci și pe femei. Aceasta a relatat cazul unei paciente care a ajuns la Urgențe cu o alcoolemie de 7 la mie, record înregistrat în laboratorul unității medicale.

„Femeile sperăm că sunt mai cumpătate, dar vreau să vă spun că recordul de alcoolemie pe care noi îl avem a fost stabilit în urmă cu câţiva ani. E vorba de şapte grame la mie pe laboratorul nostru, e un pic diferită metoda faţă de cea de la Institutul de Medicină Legală. Şi toţi vecinii care ne-au furnizat informaţii ne-au spus că vecina duce, o priveau cu mare admiraţie. Asta este o problemă de societate, este o problemă de percepţie a oamenilor care admiră o femeie matură care consumă alcool astfel încât este deasupra multor bărbaţi de pe aria respectivă şi care, şi la o alcoolemie foarte mare, a fost tratată, a fost spitalizată şi a plecat acasă pe propriile picioare, în stare foarte bună, nu ştim dacă e meritul ei sau al echipei medicale”, a adăugat dr. Diana Cimpoeșu.

Tânăr ajuns de trei ori la Urgențe într-o singură zi

Medicul a relatat și cazul unui tânăr aflat în divorț, care a ajuns de trei ori la UPU în decurs de 24 de ore, de două ori în comă alcoolică. Bărbatul le-ar fi spus medicilor că problemele din căsnicie au stat la baza consumului excesiv de alcool.

„Prima dată doar o intoxicaţie acută cu etanol, adică se mai ţinea pe picioare, ca să ne exprimăm plastic. A fost tratat şi a plecat, noi am sperat că a mers la domiciliu, pentru că după câteva ore el a fost adus de ambulanţă, dintr-un loc public, în comă etanolică. Tânărul acesta se afla în divorţ cu soţia, pentru că ne-a declarat că asta este cauza consumului de etanol. Din nou l-am tratat şi din nou a semnat să meargă la domiciliu. A revenit la fel, după câteva ore, cu ambulanţa, tot dintr-un loc public şi tot în comă etanolică, cu alcoolemie peste 4 grame la mie. A treia oară am anunţat părinţii, pentru că şi părinţii erau foarte implicaţi în situaţia acestui bărbat, care avea studii superioare. Aveau o situaţie economică şi familială bună, dar ajunsese într-o situaţie foarte gravă din cauza consumului de etanol”, a explicat șefa UPU-SMURD Iași.

Medicul a subliniat că tratarea dependenței de alcool necesită intervenție psihologică și psihiatrică specializată, dar și sprijinul familiei și al prietenilor.

„Şi părinţii ne spuneau disperaţi că încearcă să găsească o soluţie, dar nu pot să îl convingă. Soluţia stă în tratamentul foarte serios al afecţiunii, atât din punct de vedere psihologic, cât şi psihiatric, iar cei care trebuie să participe sunt toţi cei din jur, adică familia în primul rând, dar şi prietenii”, a conchis Diana Cimpoeșu.