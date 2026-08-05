Femeia avea o alcoolemie de peste 3 grame la mie, au arătat probele de sânge recoltate la spital.

Înainte de asta, la locul accidentului, agenții de poliție au convins-o cu greu să sufle corect în etilotest.

Femeia, în vârstă de 37 de ani, a fost nevoită să sufle de mai multe ori în etilotest până să apară rezultatul.

După mai multe încercări, etilotestul a indicat 1,85 miligrame alcool pur în aerul expirat. Ulterior, probele de sânge au arătat o alcoolemie de 3,12.

Cum s-a produs accidentul de pe „Drumul Morții”

Înainte să fie oprită de Poliție, șoferița lovise o mașină din spate, pe E85, și a proiectat-o pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit cu o altă mașină, spun oamenii legii. Din fericire, nu au fost victime.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava: „După analizarea probelor biologice de sânge și administrarea materialului probator, polițiștii au dispus reținerea acesteia și încarcerarea în arestul IPJ Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.”

Miercuri, șoferița din Suceava va fi dusă în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ceilalți doi șoferi implicați în accident – un conațional și un ucrainean – nu consumaseră alcool, spun polițiștii.