Marți noaptea, ea ar fi fost prinsă în Buzău de două ori conducând în stare de ebrietate, susțin surse apropiate de anchetă.

Corespondent Știrile Pro TV: „Femeia soldat, gradat profesionist la o unitate din Capitală are 36 de ani, este originară din Buzău și de ceva vreme este din nou liberă. Și asta pentru că judecătorii militari au refuzat să emită pe numele ei mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru două acuzații: conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis, însă au plasat-o sub control judiciar pentru 60 de zile. Asta după ce, ieri noapte, ar fi fost protagonista unor incidente mai puțin obișnuite.

Ar fi fost prinsă în două rânduri conducând în stare de ebrietate, susțin procurorii militari, care, iată, au încercat fără succes să obțină arestarea ei preventivă. Prima oară s-ar fi petrecut undeva în jurul miezului nopții, atunci când, la intrarea în Buzău, ar fi fost prinsă cu o alcoolemie de peste 3 la mie, ar fi fost dusă apoi la spital pentru recoltarea probelor biologice și lăsată să plece acasă.

Însă, între timp, fusese obligată să-și abandoneze mașina într-o benzinărie. Doar că patru ore mai târziu, susțin aceleași surse apropiate de anchetă, aceeași femeie, soldat profesionist, ar fi fost prinsă din nou la volan. De data aceasta, alcoolemia, spun sursele din anchetă, ar fi fost aproape 3 la mie, așa că a fost reținută.

Și, iată, procurorii au încercat să obțină emiterea unui mandat de arestare preventivă, însă judecătorii militari au fost de părere că nu e cazul ca ea să fie trimisă în spatele gratiilor, așa încât procurorii militari vor contesta hotărârea și vor încerca să obțină o măsură preventivă mai dură la Curtea Militară de Apel. Între timp însă, ea a refuzat să facă orice declarație în legătură cu cele două incidente și mai ales cu acuzațiile ce i-au fost aduse.”