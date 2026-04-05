Oamenii legii au alertat echipajele din apropiere, însă tânărul de 20 de ani a încercat să scape și de al doilea filtru, moment în care l-a lovit pe polițist.

Chiar și așa, colegii victimei au reușit să-l imobilizeze pe conducătorul auto. Agentul a fost transportat la spital.

Proba etilotestului a arătat de ce tânărul a încercat din răsputeri să fugă de lege: aparatul a indicat o alcoolemie de 0,43 la mie.

Șoferul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

De altfel, nu este singurul individ care a condus sub influența alcoolului aseară pe străzile Capitalei.

La un bărbat de 27 de ani, depistat în Sectorul 5, etilotestul a indicat valoarea 0,90.