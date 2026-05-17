Cei doi erau la o petrecere, au băut și s-au certat, potrivit martorilor. Astfel s-a ajuns la o tragedie.

După ce au petrecut mai multe ore împreună cu alți prieteni, cei doi au început să se certe, spun vecinii.

Scandalul a degenerat și la un moment dat, agresorul, un bărbat de 34 de ani l-a înjunghiat în picior pe prietenul său în vârstă, de 50 de ani. Acesta a încercat să fugă dar a căzut după ce a parcurs câțiva zeci de metri. Martorii au chemat ambulanța însă, din păcate, bărbatul murise. Cel mai probabil, spun anchetatorii, a fost lovit în artera femurală.

Cel care i-a luat viata este în custodia polițiștilor la audieri. Victima sa avea doi copii.