Poliția a reținut vineri o femeie suspectată de comiterea unei serii de atacuri cu cuțitul în centrul Sofiei, joi seara, soldate cu rănirea a patru cetățeni străini, scrie Novinite. Victimele, toate cetățeni germani, au fost tratate în două spitale din capitala Bulgariei și sunt acum în afara oricărui pericol.

Suspecta, identificată ca fiind o femeie de aproximativ 45 de ani, a fost găsită la domiciliul ei din districtul Simeonovo în urma unei percheziții a poliției. Conform informațiilor citate de NOVA, se crede că suferă de boli mintale, în timp ce indiciile inițiale sugerează că acțiunile sale ar fi putut fi determinate de motive xenofobe.

Primul apel de urgență a fost primit joi seara, la scurt timp după ora 19:30, când s-a anunțat că în apropierea stației de metrou „Stadionul Vasil Levski” se află doi bărbați în vârstă de 63 și 65 de ani cu răni prin înjunghiere în partea superioară a corpului. Ambii au fost transportați la Spitalul Pirogov, unde au fost supuși examinărilor și procedurilor chirurgicale.

Al doilea atac, la doar câteva minute după primul

Bărbatul mai în vârstă a necesitat o operație și a rămas sub îngrijire peste noapte, în timp ce celălalt a fost tratat și ulterior externat.

Aproximativ 15-20 de minute mai târziu, autoritățile au primit un al doilea apel, care raporta un alt atac în zona Hotelului Hemus. Două femei de aproximativ 25 de ani, tot de cetățenie germană, au fost găsite cu răni la brațe și umeri. Au fost duse la Academia Medicală Militară, unde rănile lor au fost tratate. Medicii au confirmat că starea lor nu a necesitat spitalizare. Anchetatorii continuă să examineze circumstanțele atacurilor.