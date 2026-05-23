Potrivit primelor informaţii, incidentul s-a petrecut înainte de ora 06:00. Doi bărbaţi aflaţi pe o bancă în parc ar fi fost abordaţi de alţi trei tineri care au încercat să intre în vorbă cu ei, scrie Opinia Timișoarei.

Între cele două grupuri a izbucnit o ceartă, iar unul dintre cei aflaţi pe bancă ar fi scos un cuţit şi i-ar fi atacat pe ceilalţi trei. Un tânăr a fost înjunghiat în picior şi a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean din Timişoara pentru îngrijiri medicale.

După agresiune, presupusul atacator şi persoana care îl însoţea au părăsit zona.

Poliţiştii au demarat cercetări şi au reuşit să îi identifice pe toţi cei cinci implicaţi, care au fost duşi la audieri pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor incidentului.