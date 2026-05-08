O femeie și-a înjunghiat hairstylist-ul pentru că nu i-a plăcut cum a tuns-o, în Brazilia. Momentul a fost surprins de camere

Momente șocante au avut loc la un salon din São Paulo, Brazilia. O clientă a scos un cuțit din geantă și și-a înjunghiat hairstylist-ul în spate, după ce s-a plâns că i-a stricat părul, relatează Metro .

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care clienta stă lângă frizer, aparent calmă, înainte de atacul surpriză. Frizerul a sărit instantaneu de durere, iar personalul și securitatea au intervenit rapid pentru a o imobiliza și a-i lua cuțitul. Alți clienți s-au adunat în jurul victimei, iar poliția a fost alertată imediat. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Designer esfaqueia cabeleireiro por não gostar de resultado de corte

Designer foi detida pela Polícia Militar e, depois de ouvida na Polícia Civil, foi liberada. Vítima fala em "impunidade" pic.twitter.com/y8993ebMSH — ALBERTO NETO (@ALBERTOIANNUZZ6) May 6, 2026

Un al doilea angajat a luat cuțitul, iar victimei i s-a acordat primul ajutor înainte de examinarea medicală criminalistică. Motivul șocant al atacului Potrivit anchetei, clienta făcuse anterior un tratament de păr care includea șuvițe și texturizare. Inițial mulțumită, aceasta a revenit câteva zile mai târziu, nemulțumită de rezultat, cerând rambursarea și trimițând mesaje amenințătoare.

Furious woman stabs hairdresser because she was angry with her haircut https://t.co/qhJauY0b4j — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 7, 2026

Când i s-a refuzat returnarea banilor, femeia a scos cuțitul din geantă, fiind imobilizată de securitate înainte să lovească din nou. Clienta a susținut ulterior că părul i-ar fi fost stricat intenționat prin „tăiat chimic” sau cu foarfeca de ras, acuzații negate de personalul salonului. Conform autorităților, ea a recunoscut atacul. Frizerul a suferit o rană superficială și se află în afara oricărui pericol, însă echipa sa consideră că fapta ar trebui încadrată drept tentativă de omor.

Mulher é presa ao dar facada em cabeleireiro por não gostar de corte de cabelo em SP: 'minha franja está parecendo o Cebolinha' https://t.co/7orxu50H0W — Direito News (@direitonewss) May 6, 2026

„Nu putem normaliza situații de acest fel. Tentativa de omor este extrem de gravă și trebuie pedepsită”, au transmis reprezentanții salonului. Programările la salon au fost suspendate temporar, iar cazul a fost trimis la Tribunalul Penal Special și rămâne în curs de anchetă.

