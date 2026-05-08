O femeie și-a înjunghiat hairstylist-ul pentru că nu i-a plăcut cum a tuns-o, în Brazilia. Momentul a fost surprins de camere

Captură video / YouTube

Momente șocante au avut loc la un salon din São Paulo, Brazilia. O clientă a scos un cuțit din geantă și și-a înjunghiat hairstylist-ul în spate, după ce s-a plâns că i-a stricat părul, relatează Metro.

Mihaela Ivăncică

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care clienta stă lângă frizer, aparent calmă, înainte de atacul surpriză.

Frizerul a sărit instantaneu de durere, iar personalul și securitatea au intervenit rapid pentru a o imobiliza și a-i lua cuțitul. Alți clienți s-au adunat în jurul victimei, iar poliția a fost alertată imediat.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Un al doilea angajat a luat cuțitul, iar victimei i s-a acordat primul ajutor înainte de examinarea medicală criminalistică.

Motivul șocant al atacului

Potrivit anchetei, clienta făcuse anterior un tratament de păr care includea șuvițe și texturizare. Inițial mulțumită, aceasta a revenit câteva zile mai târziu, nemulțumită de rezultat, cerând rambursarea și trimițând mesaje amenințătoare.

Când i s-a refuzat returnarea banilor, femeia a scos cuțitul din geantă, fiind imobilizată de securitate înainte să lovească din nou.

Clienta a susținut ulterior că părul i-ar fi fost stricat intenționat prin „tăiat chimic” sau cu foarfeca de ras, acuzații negate de personalul salonului.

Conform autorităților, ea a recunoscut atacul. Frizerul a suferit o rană superficială și se află în afara oricărui pericol, însă echipa sa consideră că fapta ar trebui încadrată drept tentativă de omor.

„Nu putem normaliza situații de acest fel. Tentativa de omor este extrem de gravă și trebuie pedepsită”, au transmis reprezentanții salonului.

Programările la salon au fost suspendate temporar, iar cazul a fost trimis la Tribunalul Penal Special și rămâne în curs de anchetă.

Sursa: metro.co.uk

