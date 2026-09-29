Jurnaliștii celebrului ziar Financial Times au confirmat, din surse independente, că declarația scandaloasă potrivit căreia americanii pot dărâma orice Guvern, cum s-a întâmplat în România - a existat. În același timp, Wall Street Journal, unde a apărut prima dată informația, continuă dezvăluirile privind demersul ambasadoarei de a convinge țările din Balcani să cumpere gaz lichefiat american.

Jurnaliștii Financial Times au publicat un articol cu titlul „Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia stârnește controverse în România. Fosta logodnică a lui Trump Jr. a spus, referindu-se la iminenta cădere a Guvernului României, că „putem face asta în orice țară, putem face asta și aici” - pe 18 martie, la un dineu oficial la ambasada SUA din Atena, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu situația”, confirmând astfel informațiile publicate inițial de Wall Street Journal.

În luna martie au existat mai multe evenimente și declarații referitoare la Coridorul Vertical de Gaz, ruta care leagă mai multe țări din regiune și care ar facilita transportul gazului lichefiat american. Subiectul a fost discutat public și la conferința The Economist la București, la finalul lunii martie.

Oficialii români neagă că au fost supuși presiunilor din SUA

În mai multe fotografii publicate chiar de Ambasada SUA la Atena, apare ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, într-o ipostază prietenoasă cu ambasadoarea Guilfoyle. Oficialul a fost surprins în imagini și seara, la o cină, alături de ambasadoare și de Sorin Grindeanu. Atât Sorin Grindeanu, cât și Bogdan Ivan au negat de mai multe ori în ultimele zile toate acuzațiile din presa internațională.

Între timp, și Guvernul României a transmis o poziție oficială referitoare la acest scandal: „La nivelul Cancelariei Prim-ministrului României nu a existat nicio discuție cu doamna ambasador Kimberley Guilfoyle. De anul viitor, odată cu intrarea în exploatare a Neptun Deep, consumul intern va fi integral acoperit și România va deveni exportatoare de gaz. La nivelul Guvernului României nu a fost aprobat niciun document care să angajeze România în achiziții de gaz lichefiat”.

Au apărut și primele reacții pe plan extern despre dineul din Grecia.

Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al Guvernului Greciei: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului grec, o asemenea amenințare nu ar fi fost tolerată.”

Între timp, jurnaliștii Wall Street Journal au publicat un nou articol în care vorbesc despre alte demersuri ale diplomatei în Balcani, pentru că Administrația Trump voia ca aliații de la marginea estică a Europei să cumpere gaz natural american în valoare de miliarde de dolari.

„Guvernul bulgar, le-a spus ambasadoarea unor persoane, ar trebui să colaboreze cu o companie grecească de construcții. «Nu există nicio îndoială că aceasta este, într-un fel, o poziție oficială a Guvernului SUA»”, a spus o persoană familiarizată cu discuțiile.

Wall Street Journal publică și o fotografie cu un bărbat care apare alături de ambasadoare la atât de multe evenimente, încât unii oficiali au crezut că este șeful său de cabinet. În realitate, este un lobbyist important pentru compania grecească, iar directorul general i-ar fi asigurat transportul ambasadoarei în Bulgaria cu un avion privat.

Știrile Pro TV au trimis solicitări pentru a comenta acuzațiile apărute în publicațiile Financial Times și Wall Street Journal ambasadei SUA la Atena și Ministerului Energiei din Grecia. Până la această oră, nu am primit niciun răspuns.