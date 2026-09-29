A fost o mobilizare impresionantă în întreaga țară pentru cea de-a 13-a ediție. Peste 335.000 de voluntari au participat la acțiuni de ecologizare desfășurate simultan în toate cele 41 de județe și în București, care au strâns 352.000 saci de deșeuri, ce reprezintă 2.636,990 kilograme de deșeuri și au transformat atenția și dragostea pentru natură și ce lăsăm în urmă într-un gest concret de responsabilitate civică.

Desfășurată pentru al doilea an consecutiv sub egida Legii 266/2024, care recunoaște oficial cea de-a treia sâmbătă din septembrie drept Ziua de Curățenie Națională, ediția din acest an a demonstrat încă o dată că implicarea comunităților poate genera schimbări reale atunci când oamenii aleg să acționeze împreună.

De la elevi, studenți și profesori, până la familii, companii, autorități locale și instituții publice, sute de mii de români au răspuns apelului lansat de Let’s Do It, Romania! și au participat la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate, contribuind la protejarea mediului și la construirea unei culturi a responsabilității.

„Tema de anul acesta, „Tu ce lași în urma ta?”, a fost mai mult decât un mesaj de campanie. A devenit o invitație la reflecție și, mai ales, la acțiune. Fiecare dintre cei peste 335.000 de voluntari a lăsat în urmă un loc mai curat, dar și un exemplu de implicare pentru cei din jur. Rezultatul acestei zile ne arată că există o comunitate uriașă de oameni care înțeleg că schimbarea începe cu gesturi simple și cu responsabilitatea pe care o avem față de mediul în care trăim. Le mulțumim tuturor celor care au ales să fie parte din acest efort național”, a declarat Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania! și Coordonator Ziua de Curățenie Națională.

Parte a mișcării globale Let’s Do It World, Ziua de Curățenie Națională este organizată simultan în aproximativ 190 de țări și contribuie la unul dintre cele mai ample eforturi civice dedicate combaterii poluării cu deșeuri. Peste 3,2 milioane de voluntari din România au devenit DOERS și s-au implicat, în ultimii 16 ani, în acțiunile de curățenie organizate de cea mai mare mișcare socială din România, care face parte din organizația globală Let’s Do It World.

Partenerii instituționali din acest an au fost Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Națională Apele Române, Romsilva, Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România, Ministerul Apărării Naționale, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate și Jandarmeria Română, iar cei corporate sunt Ipsos Interactive Services, EDP, PPC Energie, Reţele Electrice România, Orange, ISTA, DSV Global Transport and Logistics, Sameday, Secom, Schaeffler, EJOT, Arrise, OMNIASIG și Eco Sud.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. Din 2010, de când s-a lansat, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii raportează deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Fiecare gest conștient și responsabil contează, iar oamenii pot raporta zonele cu deșeuri și ambrozie în aplicația dedicată Let’s Do It Romania! disponibilă în iOS și pe Android, care poate fi descărcată de aici.

Cei care doresc să susțină activitatea celei mai mari mișcări sociale din România pot dona pe Doneaza - Let's Do It, Romania!. Companiile care sunt interesate să se alăture misiunii Let’s Do It, Romania! Pot trimite email la [email protected].