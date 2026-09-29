NATO dispune de „toate opțiunile de răspuns” pentru a contracara operațiunile hibride ale Rusiei, dar nu toate vor fi făcute publice, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, potrivit TVP World.

Alianța dispune de mijloacele necesare pentru a face față acțiunilor ostile ale Moscovei, inclusiv sabotaj, atacuri cibernetice și incidente cu drone, a spus Rutte marți, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu prim-ministrul lituanian Mindaugas Sinkevičius, la sediul NATO din Bruxelles.

„Nu le veți vedea întotdeauna în mod public. Nu vor fi întotdeauna simetrice. Nu va fi întotdeauna o reacție de tip «ochi pentru ochi», dar dispunem de opțiunile de răspuns de care avem nevoie”, a adăugat el.

Declarațiile lui Rutte vin într-un moment în care Europa este în alertă maximă, în urma unor evaluări ale serviciilor de informații care avertizează că Rusia ar putea testa NATO prin acțiuni care variază de la sabotaje, atacuri cibernetice și activități cu drone până la o operațiune militară limitată.

Rutte: „Vom face mai mult pentru Ucraina”

Rutte a mai spus că cel mai bun răspuns al Alianței la acțiunile Rusiei din „zona gri” este intensificarea sprijinului pentru Ucraina.

„Mesajul nostru pentru Moscova este clar. Vom face mai mult pentru Ucraina, nu mai puțin”, a subliniat el.

„Pentru că, în cele din urmă, scopul lor este să ne dezbine, să ne facă să ne pierdem concentrarea asupra Ucrainei și să începem să dezbatem între noi despre ceea ce se întâmplă.”

Rutte, fost premier al Țărilor de Jos, a adăugat că atacurile tot mai agresive ale Rusiei asupra Ucrainei arată cât de „disperat” a devenit Putin.

„Rusia întâmpină dificultăți în Ucraina și continuă să reacționeze prin atacuri imprudente și periculoase”, a spus el.