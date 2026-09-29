O nouă rundă de înscrieri în programul DiscoverEU, parte a programului Erasmus+, începe la 1 octombrie 2026. Înscrierile se încheie pe 15 octombrie 2026, la ora 12:00 la Bruxelles, respectiv 13:00, ora României.

În total, Comisia Europeană intenționează să acorde aproximativ 40.000 de permise de călătorie tinerilor eligibili din țările participante la Erasmus+. Pentru România sunt alocate inițial 1.762 de permise.

Cine poate aplica

Pentru această rundă sunt eligibili tinerii care s-au născut între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unei țări asociate programului Erasmus+.

La înscriere, participanții trebuie să completeze un formular online și să introducă datele documentului de identitate, pașaportului sau permisului legal de ședere.

Candidații trebuie, de asemenea, să răspundă la cinci întrebări de cultură generală despre Uniunea Europeană și inițiativele europene pentru tineri, precum și la o întrebare de departajare.

Cum funcționează călătoria

Tinerii selectați vor putea călători în perioada 1 martie 2027 – 31 mai 2028. Permisul poate fi folosit pentru călătorii de minimum o zi și de maximum 30 de zile, în condițiile stabilite de program.

DiscoverEU pune accent pe transportul feroviar și pe alte mijloace de transport considerate mai sustenabile. În anumite situații, inclusiv pentru participanții care locuiesc în zone izolate sau pe insule, pot fi permise și alte variante de transport.

Pe lângă permisul de călătorie, participanții selectați primesc și un card DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, activități culturale și sportive, transport local, mâncare și alte servicii.

Participanții pot călători numai dacă:

își planifică o călătorie de cel puțin o zi și maximum o lună

intenționează să viziteze cel puțin o țară străină eligibilă pentru DiscoverEU.

Când se anunță rezultatele

Conform calendarului oficial, rezultatele rundei din toamna lui 2026 sunt programate pentru ianuarie 2027.

Permisele sunt acordate în funcție de cotele stabilite pentru fiecare țară și de rezultatele procesului de selecție. Dacă într-o anumită țară numărul de candidaturi este mai mic decât numărul de permise disponibile, permisele rămase pot fi redistribuite către alte țări.