Sunt folosite sumele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), până la data de 29 august 2026, transmite Agerpres. Emiterea gratuită a carții de identitate electronice se va realiza exclusiv în limita fondurilor deja alocate și disponibile, fără alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, măsura asigură continuitatea eliberării cărților electronice de identitate pentru cetățeni, în limita sumelor alocate prin PNRR, fără a afecta bugetul de stat. În nota de fundamentare se precizează că „oportunitatea menținerii gratuității cărții electronice de identitate pentru cetățeni pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, respectiv până la data de 29 august 2026, în limita sumelor alocate prin PNRR” este justificată de disponibilul financiar existent și de necesitatea asigurării continuității măsurilor prevăzute prin proiect.

Contextul implementării

Proiectul „Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii români” este finanțat prin PNRR și vizează înlocuirea cărților de identitate actuale cu varianta electronică, care include un cip electronic și elemente de securitate suplimentare. Emiterea gratuită a primei cărți electronice de identitate a fost una dintre măsurile menite să stimuleze adoptarea acestui nou document.

Menținerea gratuității până la 29 august 2026, data limită pentru implementarea investiției, asigură că cetățenii pot beneficia de noul document fără costuri suplimentare, în limita fondurilor europene disponibile. După această dată, eliberarea cărților electronice de identitate ar putea fi supusă unei noi reglementări privind taxele.