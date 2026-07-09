Conform anchetatorilor, în cursul anului 2023, o femeie însărcinată, aflată în dificultăţi materiale, a acceptat propunerea altei femei de a-i încredinţa copilul după naştere, fără să ceară sau să primească bani în schimb, relatează News.ro.

Parchetul Judecătoriei Blaj precizează că la data de 18 iunie 2023, mama naturală s-a internat într-un spital din judeţul Sibiu folosind documentele celeilalte femei, astfel că toate înscrisurile medicale de naştere au fost întocmite pe un nume fals.

„Potrivit înţelegerii, la momentul naşterii, mama naturală s-a prezentat în faţa cadrelor medicale sub identitatea celeilalte inculpate, legitimându-se cu documentele de stare civilă ale acesteia, astfel încât toate înscrisurile medicale aferente naşterii au fost întocmite în mod necorespunzător adevărului”, precizează anchetatorii

Ulterior, soţul femeii care a preluat copilul a semnat o declaraţie falsă la Starea Civilă şi a folosit certificatul medical falsificat pentru a obţine certificatul de naştere al fetiţei, document în care cei doi soţi figurau, în mod nereal, ca părinţi.

Femeia care a preluat copilul a primit alocația 5 luni

„În baza actelor astfel falsificate, inculpata a solicitat şi a încasat alocaţia de stat pentru copii, în între 1 iulie şi 30 noiembrie 2023, funcţionarii publici implicaţi fiind induşi în eroare cu privire la filiaţia reală a minorei”, precizează anchetatorii.

Cei trei inculpaţi sunt urmăriţi penal în stare de libertate şi au fost trimişi în judecată pentru un concurs de 11 infracţiuni, printre care fals privind identitatea, fals în declaraţii şi uz de fals.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat instanţei desfiinţarea totală a nouă înscrisuri false, inclusiv a certificatului medical constatator al nou-născutului viu, a certificatului de naştere al minorei şi a documentelor folosite pentru obţinerea alocaţiei. Rechizitoriul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Mediaş, instanţa competentă să judece cauza în fond.