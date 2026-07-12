Potrivit www.cotidianul.md, ambasadorul Germaniei la Chişinău, Hubert Knirsch, a afirmat că o eventuală unificare a României cu Republica Moldova poate fi decisă doar ce cele două state suverane: ”Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta”, scrie News.ro.

El a negat, însă, identitatea românească a Basarabiei: „Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii şi valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”.

Potrivit www.cotidianul.md, Hubert Knirsch a lucrat în Rusia de două ori pe parcursul carierei sale diplomatice. Între 2014-2018 a activat ca şef al Departamentului Politic al Ambasadei Germaniei de la Moscova. Între 2022-2025 a revenit în capitala Rusiei, tot pe o funcţie de coordonare politică în cadrul ambasadei.

În interviul acordat în 7 iulie la Jurnal TV, Knirsch a afirmat că, odată cu începutul invaziei ruseşti la scară largă în Ucraina (februarie 2022), Berlinul a decis să-l retrimită la Moscova, pe fundalul mai multor expulzări de diplomaţi de acolo, fără a explica de ce el nu risca să fie expulzat de ruşi.

În septembrie 2025, Knirsch a fost numit în funcţia de ambasador al Germaniei la Chişinău.

În perioada 2018-2022, când a îndeplinit funcţia de ambasador al Germaniei în Georgia, Hubert Knirsch a fost acuzat în repetate rânduri de opoziţia georgiană pro-europeană că a susţinut interesele Rusiei şi ale puterii pro-ruse de la Tbilisi.