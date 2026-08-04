Avertismentul ANCOM vine în contextul în care, în ultimii ani, au fost semnalate tentative de fraudă prin SMS-uri sau e-mailuri, în care identitatea unor furnizori cunoscuţi de servicii poştale este folosită abuziv în scopul înşelării utilizatorilor.

Potrivit sursei citate, prin intermediul unor SMS-uri sau e-mailuri, utilizatorii sunt informaţi că au un colet în aşteptare, că trebuie să îşi actualizeze adresa de livrare, să achite o taxă suplimentară sau să aleagă un punct de ridicare, însă în realitate, mesajele conţin linkuri către pagini false, concepute pentru a colecta informaţii confidenţiale sau pentru a determina efectuarea unor plăţi.

În acest context, ANCOM recomandă utilizatorilor să manifeste prudenţă şi să verifice cu atenţie dacă mesajele primite provin într-adevăr de la furnizorii de servicii poştale.

„Tentativele de fraudă folosesc, de regulă, formulări care creează un sentiment de urgenţă şi îndeamnă utilizatorii să acceseze un link sau să furnizeze informaţii personale. În realitate, este o capcană construită pentru a determina utilizatorii să acceseze un site de tip phishing, un site fals care imită pagina oficială a unui furnizor de servicii poştale sau de curierat. Astfel de tentative de fraudă sunt întâlnite frecvent inclusiv în perioadele de concedii”, precizează sursa citată.

Mesajele la care trebuie să fim atenți

Printre exemplele de mesaje întâlnite se numără:

• „Coletul dumneavoastră nu a putut fi livrat. Vă rugăm să vă actualizaţi adresa accesând linkul de mai jos.”

• „Pentru finalizarea livrării este necesară achitarea unei taxe suplimentare. Efectuaţi plata aici.”

• „Selectaţi punctul de ridicare pentru coletul dumneavoastră accesând următorul link.”

• „Coletul va fi returnat expeditorului dacă nu confirmaţi livrarea în următoarele 24 de ore.”

• „Actualizaţi datele de livrare pentru a evita anularea expedierii.”

• „Aveţi un colet la numărul dvs. Alegeţi un locker.”

ANCOM recomandă utilizatorilor să fie prudenţi dacă primesc un SMS sau e-mail care solicită actualizarea urgentă a datelor pentru livrarea unui colet sau plata unei taxe neprevăzute pentru finalizarea livrării, conţine un link către o pagină al cărei domeniu diferă de cel oficial al furnizorului, creează un sentiment de urgenţă, avertizând că trimiterea va fi returnată sau anulată dacă utilizatorul nu acţionează imediat, solicită accesarea unui link şi conectarea cu contul personal de WhatsApp şi cere introducerea unor date personale sau bancare.

„Dacă un mesaj sau e-mail primit în numele unui furnizor de servicii poştale solicită utilizatorilor parole, coduri de verificare sau date complete ale cardului bancar, ANCOM sfătuieşte persoanele care l-au primit să îl trateze cu suspiciune! ANCOM subliniază că furnizorii de servicii poştale nu solicită, în mod obişnuit, prin SMS sau e-mail parolele conturilor utilizatorilor, coduri de verificare primite prin SMS sau în aplicaţii de mesagerie, coduri de autentificare pentru aplicaţii precum WhatsApp, datele complete ale cardului bancar (numărul cardului, data expirării şi codul CVV/CVC) sau alte informaţii confidenţiale care pot permite accesul la conturile sau fondurile utilizatorilor”, precizează sursa citată.

Cum se pot proteja utilizatorii

ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna dacă mesajul provine dintr-o sursă oficială, să acceseze informaţiile despre livrare direct pe pagina de internet sau în aplicaţia oficială a furnizorului de servicii poştale, fără a utiliza linkurile primite prin SMS sau e-mail, să nu introducă date personale sau bancare pe pagini a căror autenticitate nu poate fi verificată, să nu comunice nimănui codurile de verificare primite prin SMS sau prin aplicaţiile de mesagerie, iar dacă au suspiciuni privind autenticitatea unui mesaj, să contacteze direct furnizorul de servicii poştale, folosind datele oficiale de contact publicate de acesta.

În cazul primirii unui mesaj suspect, ANCOM recomandă utilizatorilor să nu acceseze „sub nicio formă” linkurile şi să nu furnizeze informaţiile solicitate.

„Utilizatorii sunt încurajaţi să sesizeze furnizorul a cărui identitate este în mod fals folosită şi autorităţile competente. Dacă utilizatorul a introdus deja date bancare sau a autorizat o tranzacţie, acesta trebuie să contacteze imediat banca emitentă a cardului pentru blocarea acestuia şi să urmeze recomandările primite. Astfel de tentative de fraudă pot fi raportate către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro”, precizează aceeaşi sursă

O altă metodă de fraudă la care ANCOM recomandă vigilenţă este cea realizată prin coletele cu ramburs nesolicitate, în astfel de situaţii, destinatarii fiind determinaţi să achite contravaloarea unor colete pe care nu le-au comandat.

„Pentru a evita astfel de situaţii, utilizatorii trebuie să verifice întotdeauna datele expeditorului şi să confirme dacă ei sau un membru al familiei chiar aşteaptă coletul. Dacă expedierea este necunoscută sau suspectă, utilizatorii sunt sfătuiţi să refuze primirea şi să nu achite rambursul. Utilizatorii care sunt victime ale unei înşelăciuni trebuie să informeze furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze organelor de poliţie, în vederea efectuării cercetărilor”, mai arată ANCOM.