Cât plătește România pentru instruirea piloților avioanelor F-16 primite din Țările de Jos. Acordul-cadru e în Parlament

Este un document considerat esenţial pentru funcţionarea şi dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 din România.

Potrivit solicitării transmise Legislativului de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC) urmează să fie încheiat cu compania Lockheed Martin, pe o perioadă de 60 de luni. Valoarea estimată a acestui acord este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Transmite Agerpres.

Cererea MApN a fost analizată marţi de Birourile permanente reunite, care au decis trimiterea documentaţiei către comisiile parlamentare pentru apărare, în vederea întocmirii rapoartelor necesare aprobării.

În motivarea transmisă Parlamentului, MApN subliniază că „situaţia actuală a înzestrării Armatei României cu echipamente militare impune adoptarea unor măsuri urgente, coerent aplicabile, care să asigure adaptarea sistemului de achiziţii de echipamente militare destinate înzestrării la noile condiţii ale mediului de securitate şi să permită îndeplinirea integrală a misiunilor şi obligaţiilor ce-i revin Armatei României în plan naţional şi internaţional”.

18 aeronave F-16

Documentul mai precizează că, la 3 noiembrie 2025, a fost încheiat cu Regatul Ţărilor de Jos contractul de transfer al dreptului de proprietate asupra celor 18 avioane F-16 dislocate în România pentru Centrul European de Instruire de la Baza 86 Aeriană Borcea. Contractul prevede, totodată, menţinerea capacităţii de instruire pentru sloturile destinate piloţilor ucraineni, începând cu anul 2026.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16, responsabilitatea pentru operare, gestionarea şi funcţionarea Centrului European de Instruire F-16 va intra în atribuţiile României. Astfel, din motive logistice şi operaţionale, pentru continuarea activităţii de instruire a piloţilor F-16, pe teritoriul naţional, în cadrul Centrului European de instruire F-16, a fost identificată ca soluţie viabilă şi sustenabilă încheierea Acordului-cadrul cu compania Lockheed Martin”, se arată în solicitarea MApN.

Ministerul mai subliniază că acordul-cadru va acoperi atât funcţionarea Centrului European de Instruire F-16, cât şi serviciile logistice integrate necesare desfăşurării activităţii. „Prin urmare, menţinerea şi extinderea activităţilor EFTC nu reprezintă doar o necesitate imediată pentru formarea piloţilor F-16, ci şi o premisă fundamentală pentru tranziţia sigură şi coerentă către F-35, asigurând continuitatea şi performanţa capacităţilor aeriene ale României în următorul deceniu”, mai menţionează MApN.

