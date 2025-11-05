Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Statul român va plăti 1 euro pentru ele, dar și o taxă pe valoarea adăugată de 21 de milioane de euro, calculată la valoarea declarată a bunurilor. Astfel, vom avea 56 de aparate F-16, iar anul viitor vor fi chiar 67. Asta după ce vor fi livrate toate avioanele de acest tip, pe care le-am cumpărat din Norvegia.

După achiziția celor 18 aeronave F-16 de la olandezi, România va ajunge să aibă 4 escadrile.

Avioanele de curând cumpărate se află deja la noi în țară și vor fi folosite pentru pregătirea piloților NATO și ucraineni, la Centrul European pentru Instruire, inaugurat acum doi ani, la Fetești.

La aceeași bază avem o escadrilă de 17 aeronave, cumpărate din Portugalia. Alte 16 de acest tip, din Norvegia, sunt folosite la Câmpia Turzii. Și – tot din Norvegia – au ajuns deja 5 aparate la baza de la Mihail Kogălniceanu, urmând să vină și restul de 11 prevăzute în contract, până la mijlocul anului viitor. Avioanele au fost modernizate, pentru a le crește durata de viață.

Virgil Bălăceanu, general în rezervă și președinte de onoare al AORR: „Le vom putea utiliza 10 ani de acum încolo. Sistemul de comunicații este intercomunicabil cu NATO. Și avionica răspunde cerințelor actuale. Prin modernizare, s-ar apropia într-o anumită măsură un F-16 modernizat, într-o anumită măsură, trebuie să spun, de ceea ce ar reprezenta ultimul tip F-16, F-16 Viper”.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Se face mentenanță cu Lockheed Martin aici, pe teritoriul României, la Bacău, deci lucrurile... există spațiu mai mult pentru creșterea capacității de mentenanță, sunt și alți parteneri ai Lockheed Martin interesați pentru asta”.

Cu excepția celor 18 avioane de la olandezi, folosite pentru instruire, celelalte aeronave F-16 de la noi sunt utilizate pentru misiuni de poliție aeriană.

