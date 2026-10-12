Costurile mai mari cu reparațiile și despăgubirile, dar și criteriile după care asigurătorii calculează tarifele, au dus la aceste modificări. În aceste condiții, sunt tot mai mulți șoferi care circulă fără RCA.

Broker de asigurare: „Pentru un an de zile am plătit 1.915 lei, polița este încă în vigoare. Am simulat o reînnoire, iar la reînnoire, cu încă o clasă de bonus-malus, pentru că nu a produs evenimente, plătește 1.974 de lei.”

Așadar, și un șofer prudent va da mai mult pentru asigurarea obligatorie la mașină. În acest caz, prețul crește cu câteva zeci de lei de la un an la altul.

Broker de asigurare: „Anul trecut a plătit 1.476 lei, la fel am simulat o ofertă de reînnoire... a trecut la următoarea clasă de BONUS-malus și avem un tarif de 2.051 RON.”

În unele cazuri, însă, diferența este de câteva sute de lei.

Șoferi: „Este foarte scump față de... cu B8. Eu am B8 și este aproape dublă, deci credeți-mă că dacă ar fi fost B0, B1, B2, nici nu vreau să mă gândesc... enorm cred că era.” (...)

„La mine e în regulă că am 50% reducere, n-am făcut niciun accident în 22 de ani și atunci ok.”

„Piperat rău de tot, am dat vreo 35 de milioane și e prea scump, prea mult, prea scump.”

„Trebuie să o fac în decembrie. De la 12 milioane și 300, acuma este 17 milioane și... În 45 de ani de șoferie n-am avut belele.”

Prețurile mai mari ale polițelor RCA sunt puse pe seama costurilor cu despăgubirile. Inflația a dus la scumpirea pieselor de schimb și a manoperei. În plus, din iulie anul trecut, tarifele RCA nu mai sunt plafonate, ci sunt stabilite de fiecare asigurător.

Marius Constantinescu, broker senior de asigurări: „Contează capacitatea cilindrică, vârsta șoferului, localitatea unde este înregistrată mașina și istoricul de daune; pentru șoferii care nu produc evenimente avem clasa de BONUS-malus.”

Adrian Pică, reprezentantul unui portal online de comparație a prețurilor: „Asta, din ce am văzut noi, a dus undeva la o creștere între 5 și 20 și ceva la sută, pentru aproximativ 2/3 din polițe.”

În plus, numărul solicitanților care au apelat la BAAR pentru că au primit oferte RCA prea mari a crescut cu aproape 15% în primul semestru al acestui an, față de aceeași perioadă din 2025.