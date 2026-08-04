Motiv pentru care tot mai mulți români încheie asigurări de călătorie. Pentru deplasările în Uniunea Europeană, turiștii pot folosi și Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. În plus, unele bănci includ polițe de călătorie în pachetele de carduri premium.

Înainte de vacanță, tot mai mulți români își verifică nu doar actele și bagajele, ci și asigurările de călătorie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Datele arată că numărul polițelor încheiate a crescut cu aproximativ 12% anul trecut, față de 2024. Asigurările de călătorie sunt de mai multe tipuri și pot acoperi cheltuieli medicale de urgență, transport și repatriere, anularea călătoriei și pierderea bagajelor.”

Femeie: „În caz că mi se întâmplă ceva, aș vrea să fiu asigurată medical. Și acum voi pleca în Polonia și îmi fac asigurare. Este acceptabilă la preț. Întotdeauna, pentru că precauția este cea mai bună atunci când suntem în familie cu copiii noștri sau cu copiii altor prieteni. Ce acoperă? În general, un pachet care să nu ne strice vacanța.”

Atenție, însă, despăgubirile pot fi acordate dacă îndepliniți anumite condiții, cum ar fi o vacanță anulată din motive întemeiate: o îmbolnăvire, un deces în familie sau pagube produse locuinței. Există și polițe care oferă bani în cazul furtului, deteriorării sau întârzierii bagajelor, precum și asigurări dedicate celor care practică sporturi cu risc ridicat, precum schiul, alpinismul sau scufundările.

Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR: „Asigurătorii din România au plătit anul trecut, în baza polițelor de călătorie, despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru tot ceea ce înseamnă costuri cu evenimentele neprevăzute care s-au produs chiar în timpul vacanțelor. În medie, aceasta înseamnă că peste 220.000 de lei au fost achitați în fiecare zi calendaristică.”

Pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și în țările din Spațiul Economic European, Elveția și Regatul Unit există și Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate. Oamenii pot primi îngrijirile medicale în unitățile medicale aflate în contract cu sistemul public de asigurări de sănătate.

Reporter: „De Cardul European de Sănătate ați auzit?”

Femeie: „Nu, eu nu am auzit nimic.”

Cardul acoperă, printre altele, urgențele medico-chirurgicale, tratamentele pentru boli cronice care nu pot fi amânate până la întoarcerea în țară, îngrijirile necesare în timpul sarcinii și al nașterii, precum și medicamentele prescrise, dacă acestea sunt decontate în sistemul public al țării respective.

În plus, și băncile au emis carduri premium pentru clienți. Oferă, de exemplu, o asigurare de călătorie după cumpărarea biletelor de avion sau a pachetelor de vacanță.