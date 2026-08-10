Cea mai mare despăgubire din primul semestru a fost de 9,8 milioane de lei, acordată pe linia RCA în cazul unui accident din Italia, unde un ansamblu auto, în timpul unei manevre de mers înapoi, a lovit un pieton care a decedat în urma impactului.

Pe locul al doilea, o despăgubire de peste 3,5 milioane de lei a fost plătită pentru daune morale și materiale, după un accident în județul Olt, unde un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o motocicletă, victima rămânând cu infirmitate pe viață. Al treilea loc este ocupat de o despăgubire de peste 2,6 milioane de lei, acordată după ce un autobuz a accidentat un minor pe o trecere de pietoni în București.

Potrivit ultimului raport anual al ASF, publicat în prima jumătate a anului 2026, cu date aferente anului 2025, aproximativ 87% din parcul auto din România beneficia de o poliță RCA valabilă –asigurarea obligatorie auto- la data de 31 decembrie 2025. Această cifră este în creștere ușoară față de anii anteriori.

Parcul auto total al României este estimat la aproximativ 9,2 milioane de vehicule, din datele DRPCIV.

Cele mai mari despăgubiri pe linii de business

CASCO: cea mai mare daună a fost de aproximativ 680.000 de lei, plătită în cazul unui autocamion care a luat foc în Franța. Urmează o despăgubire de 510.000 de lei pentru un accident pe autostrada A1, în Hunedoara, și una de 500.000 de lei pentru un accident în Sinaia.

La asigurările imobiliare, PROPERTY: cea mai mare despăgubire a fost de 5,76 milioane de lei, achitată pentru un incendiu la un depozit. O a doua daună de peste 3,7 milioane de lei a fost plătită pentru un incendiu la o rafinărie, iar o a treia, de aproape 1,2 milioane de lei, pentru o explozie la un cuptor industrial de aluminiu.

Asigurări de locuințe: incendiile au generat cele mai mari daune, cu o despăgubire de 460.000 de lei în Neamț, una de 450.000 de lei în Caraș-Severin și una de 420.000 de lei în Suceava.

La asigurări de călătorie: cea mai mare despăgubire a fost de 240.000 de lei, acordată pentru tratament medical de urgență în Statele Unite, în urma unei crize biliare. Alte daune semnificative au fost generate de accidente la schi în Italia, cu despăgubiri între 60.000 și 100.000 de lei.

Răspundere civilă: cea mai mare despăgubire a fost de 450.000 de lei, pentru o inundație într-un depozit de marfă, urmată de un caz de malpraxis medical de aproape 100.000 de lei și un furt de cablu pentru utilaje grele de 90.000 de lei.