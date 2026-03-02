Potrivit publicațiilor Mash și Baza, acesta s-a sinucis. O sursă pentru RBC a confirmat, de asemenea, sinuciderea lui Dzhabrailov, scrie publicația independentă Meduza.

Potrivit lui Mash, omul de afaceri a fost găsit într-un hotel de pe strada Tverskaia din Moscova, cu un pistol lângă el.

Dzhabrailov a fost spitalizat ca persoană necunoscută în stare gravă; a fost identificat ulterior de agenții de pază.

O sursă din cadrul forțelor de ordine de la TASS a declarat că moartea lui Dzhabrailov nu a avut „nicio componentă criminală”.

„Motivele sinuciderii sunt investigate”, a adăugat sursa agenției.

Umar Dzhabrailov s-a născut la Grozny pe 28 iunie 1958. În 1997, a devenit manager de top la Plaza Group of Companies, care administra centre comerciale în Rusia - Okhotny Ryad și Smolensky Passage, precum și complexul rezidențial Kuntsevo, Hotelul Rossiya și altele, potrivit RBC.

Din 2004 până în 2009, a fost senator, reprezentând guvernul cecen. În 2000, a candidat la alegerile prezidențiale ruse ca membru al grupului de inițiativă „Puterea Rațiunii” și a terminat pe locul 11. Din 2009 până în 2013, Dzhabrailov a fost consilier al consilierului prezidențial Serghei Prikhodko.

În august 2017, Dzhabrailov a tras mai multe focuri în tavan cu pistolul său premiat într-o cameră a Hotelului Four Seasons din Moscova. În noiembrie 2017, a fost găsit vinovat de huliganism și amendat cu 500.000 de ruble. După intrarea în vigoare a verdictului, Dzhabrailov a fost exclus din Rusia Unită.