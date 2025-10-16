Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Stiri actuale
16-10-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

autor
Ciprian Pârvu,  Delia Bîrla

Aceasta din urmă, împreună cu o altă femeie, s-ar fi dat, potrivit procurorilor, persoane cu funcții importante în companii mari și ar fi convins mai mulți oameni să le dea sume însemnate, pentru apartamente și mașini de lux, care, în realitate, nu le aparțineau. Prejudiciul estimat trece de 1,3 milioane de euro. Joi seară, sora fostului ministru, a fost reţinută.

Cele două femei sunt bănuite că ar fi înșelat cel puțin șase persoane, dintre care cinci stomatologi.

Una dintre suspecte este sora vitregă a fostului ministru de interne, Carmen Dan, care a fost chemată la audieri în calitate de martor și unde a stat mai bine de două ore.

Potrivit anchetatorilor, sora s-ar fi folosit de numele fostului ministru pentru a înșela oameni.

Citește și
Carmen Dan s-a grăbit să-i răspundă lui Iohannis. Ce a solicitat, de fapt, președintele
Reacția lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni. Fostul ministru, audiat

Carmen Dan: „S-a folosit numele meu pentru a prezenta garanție. Mi s-a prezentat și un înscris, care se pare că a fost întocmit în numele meu, și o semnătură contrafăcută.”

Reporter: „Ce relație aveți cu ea?

Carmen Dan: „Nu am o relație bună, singura noastră conexiune este mama mea.”

Potrivit anchetatorilor, cele două femei s-ar fi dat drept reprezentante ale unor companii importante din domeniul energetic și al transportului de produse petroliere.

Ele le-ar fi promis victimelor că le ajută să cumpere apartamente și autoturisme de lux pe care companiile le-ar vinde la prețuri mai mici decât cele de pe piață.

Doar că, în realitate, susțin procurorii, proprietățile nu le aparțineau, așadar nu aveau dreptul să le vândă.

În total, polițiștii au făcut 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău și au avut 12 mandate de aducere.

Corespondent Știrile ProTV: „Victimele ar fi fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate. Ulterior, ea i-ar fi pus în legătură pe clienți cu cea de-a doua suspectă implicată în fraudă. Povestea celor două ar fi fost atât de convingătoare încât oamenii ar fi și plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-ar mai fi primit.”

Una dintre victime ar fi plătit, de exemplu, 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme, alta 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar, tot pentru niște mașini de lux.

Alte persoane ar fi fost convinse să dea avans de 372.000 de euro pentru apartamente din București.

Prejudiciul total estimat de anchetatori este de aproximativ 1,3 milioane de euro.

Pe 8 august 2024, sora fostului ministru Carmen Dan a mai fost reținută într-un dosar similar, după ce ar fi păcălit o persoană că îi vinde o locuință cu 8.000 de euro. Însă dosarul a fost închis pentru că a ajuns la o înțelegere cu victima.

Până la această oră, cele două femei nu ne-au transmis prin avocați poziția lor privind acuzațiile.

Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut”

Sursa: Pro TV

Etichete: victime, inselaciune, prejudiciu, audieri, carmen dan,

Dată publicare: 16-10-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro
Stiri actuale
Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro

Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști, în dosarul înșelăciunilor de 1,3 milioane de euro.

Reacția lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni. Fostul ministru, audiat
Stiri actuale
Reacția lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni. Fostul ministru, audiat

Fostul ministru de Interne Carmen Dan este audiată, joi, într-un dosar în care sora sa este suspectată, alături de patroana unui salon de îmfrumuseţare din sectorul 2 al Capitalei, de înşelăciuni cu locuinţe şi maşini de lux.  

Mega-înșelăciune cu locuințe și autoturisme de lux. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, suspectă
Stiri actuale
Mega-înșelăciune cu locuințe și autoturisme de lux. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, suspectă

Percheziții în Capitală și în mai multe județe într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro.  

Surse: Carmen Dan, audiată ca martor în dosarul fișelor medicale false pentru obținerea de permis auto
Stiri actuale
Surse: Carmen Dan, audiată ca martor în dosarul fișelor medicale false pentru obținerea de permis auto

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost audiată miercuri seară ca martor în dosarul fișelor medicale false folosite pentru obținerea de permis auto, potrivit unor surse.

Recomandări
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți
Stiri Justitie
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”
Stiri Diverse
„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”

Mai mult de jumătate dintre români cred că avem „locuri energetice" în țară, care ne pot schimba starea de spirit sau pot să ne aducă noroc.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28