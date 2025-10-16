Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

Aceasta din urmă, împreună cu o altă femeie, s-ar fi dat, potrivit procurorilor, persoane cu funcții importante în companii mari și ar fi convins mai mulți oameni să le dea sume însemnate, pentru apartamente și mașini de lux, care, în realitate, nu le aparțineau. Prejudiciul estimat trece de 1,3 milioane de euro. Joi seară, sora fostului ministru, a fost reţinută.

Cele două femei sunt bănuite că ar fi înșelat cel puțin șase persoane, dintre care cinci stomatologi.

Una dintre suspecte este sora vitregă a fostului ministru de interne, Carmen Dan, care a fost chemată la audieri în calitate de martor și unde a stat mai bine de două ore.

Potrivit anchetatorilor, sora s-ar fi folosit de numele fostului ministru pentru a înșela oameni.

Carmen Dan: „S-a folosit numele meu pentru a prezenta garanție. Mi s-a prezentat și un înscris, care se pare că a fost întocmit în numele meu, și o semnătură contrafăcută.”

Reporter: „Ce relație aveți cu ea?”

Carmen Dan: „Nu am o relație bună, singura noastră conexiune este mama mea.”

Potrivit anchetatorilor, cele două femei s-ar fi dat drept reprezentante ale unor companii importante din domeniul energetic și al transportului de produse petroliere.

Ele le-ar fi promis victimelor că le ajută să cumpere apartamente și autoturisme de lux pe care companiile le-ar vinde la prețuri mai mici decât cele de pe piață.

Doar că, în realitate, susțin procurorii, proprietățile nu le aparțineau, așadar nu aveau dreptul să le vândă.

În total, polițiștii au făcut 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău și au avut 12 mandate de aducere.

Corespondent Știrile ProTV: „Victimele ar fi fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate. Ulterior, ea i-ar fi pus în legătură pe clienți cu cea de-a doua suspectă implicată în fraudă. Povestea celor două ar fi fost atât de convingătoare încât oamenii ar fi și plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-ar mai fi primit.”

Una dintre victime ar fi plătit, de exemplu, 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme, alta 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar, tot pentru niște mașini de lux.

Alte persoane ar fi fost convinse să dea avans de 372.000 de euro pentru apartamente din București.

Prejudiciul total estimat de anchetatori este de aproximativ 1,3 milioane de euro.

Pe 8 august 2024, sora fostului ministru Carmen Dan a mai fost reținută într-un dosar similar, după ce ar fi păcălit o persoană că îi vinde o locuință cu 8.000 de euro. Însă dosarul a fost închis pentru că a ajuns la o înțelegere cu victima.

Până la această oră, cele două femei nu ne-au transmis prin avocați poziția lor privind acuzațiile.

