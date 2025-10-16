Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro

16-10-2025 | 18:27
Simona Stan
Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști, în dosarul înșelăciunilor de 1,3 milioane de euro.

Mihai Niculescu

Simona Stan a primit ordonanță de reținere pentru 24 de oră, iar procurorii intenționează să dispună aceeași măsură și în cazul celeilalte suspecte, arată sursae judiciare.

Două femei ar fi păcălit mai multe persoane să cumpere bunuri de lux asupra cărora, in realitate, vânzătoarele nu aveau niciun drept. Una dintre ele este sora fostului ministru de Interne,

Prejudiciul este de 1,3 milioane de euro, majoritatea păgubiţilor fiind medici stomatologi.

Carmen Dan a declarat, înainte să intre la audieri, că a aflat „târziu” despre situaţia surorii sale şi de faptul că aceasta se folosea de numele său, menţionând că nu era „apropiată” de aceasta.

„Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (,,,) Nu avem o relaţie...”, a declarat Carmen Dan.

Discuția avută cu sora sa

Referitor la o posibilă discuţie cu sora sa, după ce a aflat că aceasta se foloseşte de numele şi de funcţia pe care a avut-o, Carmen Dan a spus că a „trimis-o” către organele de urmărire penală „să declare tot ce s-a întâmplat”.

„Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a afirmat Carmen Dan.

Întrebată dacă, de obicei, vorbea cu sora sa, Carmen Dan a răspuns: „Nu! Nu eram apropiate”.

Înșelătorie de 1,3 milioane de euro

Poliţiştii bucureşteni au efectuat, joi, 16 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, într-un dosar penal de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Cele două suspecte ar fi promis că le vor vinde apartamente și autoturisme de lux la prețuri mai mici decât cele de pe piaţă. Doar că în realitate, susţin anchetatorii, proprietăţile nu le aparţineau şi nici nu aveau vreun drept de a le vinde.

Victimele au fost racolate de una dintre suspecte, care deține un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, iar acolo ar fi intrat în contact cu majoritatea persoanelor vătămate.

Povestea celor două suspecte a fost atât de convingătoare încât oamenii au şi plătit pentru bunurile respective, pe care apoi nu le-au primit.

De exemplu, o persoană a plătit 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme de lux care nu au mai ajuns în posesia ei. O altă victimă a achitat 67.000 de euro pentru un apartament în zona centrală și câteva mașini.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-10-2025 18:12

