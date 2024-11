Care e sectorul de succes din agricultura românească. România a ocupat locul șapte în Europa

Deși are a patra agricultură din Europa ca producție, România a obținut doar a șaptea cea mai mare valoare, de peste 22 de miliarde de euro. Cei mai mulți bani au venit din recoltele de cereale, capitol la care stăm foarte bine.

Dar pierdem financiar la capitolul zootehnie și servicii din agricultură.

Potrivit statisticii Eurostat, care face referire la valoarea producțiilor agricole din statele membre ale Uniunii Europene, România a ocupat, în 2023, locul 7. Cumulate, veniturile încasate de fermierii români în acest an au depășit 22 de miliarde de euro. Aici intră valoarea producției de cereale, a producției din fermele de animale, dar și a serviciilor din agricultură.

Cu toate că, per total, valoarea producției agricole a Uniunii Europene a fost mai mică în 2023 comparativ cu 2022, au fost și țări, printre care se află și România, care s-au descurcat.

La noi, producția de cereale a crescut de la 18,8 milioane de tone, în 2022, la 20,7 milioane de tone în 2023. Anul acesta, însă, marcăm o scădere.

Deși am avut una dintre cele mai bune recolte de grâu, de peste 10 milioane de tone, am cules de pe câmp mai puțin porumb – sub 7 milioane de tone – și mai puțină floarea-soarelui – 1,2 milioane de tone. Recolta de orz a fost de 2,6 milioane de tone.

Bogdan Belciu, economist: „Jumătatea plină a paharului este că nu e mai rău decât în trecut. Jumătatea goală a paharului este că noi am putea cel puțin să dublăm producția agricolă și am putea să cel puțin dublăm valoarea adăugată a agriculturii, zootehniei și silviculturii. Acum 10 ani, plus-minus, agricultura însemna mai mult de 7% din PIB. Astăzi reprezintă mai puțin de 4% din PIB.”

Cu alte cuvinte, recoltăm sub potențial, sunt de părere economiștii. Suntem în această situație din cauza lipsei unui sistem de irigații bine pus la punct, dar și pentru că avem ferme mici și fărâmițate.

