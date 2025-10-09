Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”

09-10-2025 | 07:44
În București a continuat să plouă toată noaptea, iar segmente din Șoseaua de Centură au fost inundate. În aceste zone s-a circulat cu greu, iar unii șoferi au și rămas blocați timp de câteva minute.

Iulia Fătu,  Larisa Antal,  Roxana Hulpe

Corespondent PRO TV: „Sunt pe șoseaua de centură a Capitalei în dreptul localității Chitila. Aici plouă fără oprire de aproape 48 de ore. Asa ca șoseaua e inundată, iar apa ajunge aproape până la genunchi”.

Pe timpul zilei, în cartierul Militari, apa a acoperit unele porțiuni de drum.

Localnic: „Acum vine a doua vidanjă ca să scoată apa. Așa se întâmplă întotdeauna”.

Localnic: „Nu e deloc în regulă ce se întâmplă cu scurgerile astea. Ne afectează foarte mult pe timp de ploaie”.

inundatii
Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară

Cele mai multe probleme au fost provocate de arborii doborâți de furtună, care au avariat în Capitală 43 de mașini.

Păgubit: „Parbrizul, acoperișul și parbrizul din spate. Că a fost copacul mare. Acum două zile le-am zis să vină să îl taie că îmi e frică de el. Acum două zile!”

Potrivit Apa Nova, în doar 20 de ore, în Capitală a căzut peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie. În aceste condiții, în unele locuri, sistemul de canalizare a cedat.

În total, peste 1.500 de oameni din București și Ilfov au sunat la 112 ca să raporteze diverse probleme din cauza ploii.

Meteorologii vorbesc despre un record în București, în ceea ce privește cantitatea căzută în numai șase zile - peste 110 de litri de apa pe metru pătrat. În ultimele decenii, maxima absolută pentru întreaga luna octombrie a fost de 143 de litri.

Florinela Georgescu, director Prognoza Meteorologică: „Se poate vedea ca estimarea a fost intre 70 si 90 de litri pe m pătrați. Aceste cantități sunt foarte mari pentru București, sunt practic dublul a ceea ce ar trebui să se adune într-o lună normală, o lună întreagă normala de octombrie”.

Specialiștii în situații de urgență, meteorologii și autoritățile locale spun că au intrat în alertă pentru a preveni și limita un eventual dezastru. Asta după ce s-au analizat inclusiv evenimentele din Bulgaria și Ucraina din ultima săptămâna unde au fost trei decese, iar cantitatea de apă a fost mult mai mare decât arătau estimările.

Raed Arafat, șeful DSU: „Noi ca sistem de urgență avem o abordare într-un anumit mod pe baza unor informații pe care le primim și e normal să fie abordarea așa. Noi am avut situații în care cu RO-Alert cu tot dat și am pierdut șapte oameni la Galați, trei la Suceava, cu mesaje, cu informări. Menirea lor e să te protejeze chiar dacă uneori consider că acest lucru a fost un pic exagerat sau un pic nelalocul lui pentru că nici noi nu avem un bol de cristal”.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-10-2025 07:44

O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

Ciclonul Barbara a atins și Capitala, însă, din fericire, nu cu toată forța. Cantitatea de apă care a căzut în ultimele două zile aproape fără oprire a ajuns la 70 de litri pe metru pătrat, spun experții.

Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară
Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară

Ciclonul Barbara a creat probleme în 20 de județe din sudul și estul țării. În Constanța, în unele localități, codul roșu de ploi a fost prelungit până la ora 18.

Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu
Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu

Efectele Codului roşu de ploi abundente nu au fost semnificative per ansamblu până la această oră în Capitală, unde s-au consemnat doar inundaţii de tip pluvial, fiind zone unde canalizarea nu face faţă, informează miercuri ANAR.

Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția
Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

