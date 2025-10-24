Când au fost văzuți ultima oară cei doi tineri îndrăgostiți care au fost găsiți împușcați în mașină, lângă lacul Frumoasa

Necropsia în cazul celor doi tineri decedați într-o mașină, care a fost văzută într-o zonă împădurită din județul Harghita, a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiți.

Legiștii cred că leziunile de pe corpul fetei și al băiatului ar fi fost autoprovocate.

„În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, anunță, vineri, Poliția județeană Harghita.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împușcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar.

Anchetatorii au suspiciunea că rănile au fost autoprovocate.

„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, raportat la infracțiunea de omor”, a mai transmis sursa citată.

O fată de 19 ani și un băiat de 20 de ani, din județul Bacău, au fost găsiți morți într-o mașină, în județul Harghita, în zona Lacului Frumoasa, iar lângă ei anchetatorii au găsit un pistol de asomare, folosit la sacrificarea animalelor.

„În data de 22.10.2025, în jurul orei 17:36, ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Miercurea Ciuc a fost sesizat de către numita B.E. cu privire la faptul că a găsit două persoane decedate în zona împădurită din apropierea barajului Frumoasa. Patrula din cadrul Secției 1 de Poliție Miercurea Ciuc, deplasată la fața locului, a constatat faptul că, în data de 22.10.2025, în jurul orei 17:35, numiții B.E., S.A., K.I. și S.N. au identificat la liziera pădurii din extravilanul localității Frumoasa un autoturism cu număr de înmatriculare din Bacău, în habitaclul căruia se aflau două persoane decedate”, au anunțat, joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, într-un comunicat de presă.

Procurorii au precizat că cele două persoane decedate se aflau într-o relație de concubinaj de aproximativ un an, aceștia locuind împreună la domiciliul fetei.

„Din declarațiile verbale ale membrilor de familie reiese că cele două persoane decedate, în data de 19.10.2025, în jurul orei 23:30, au plecat cu autoturismul mai sus menționat de la domiciliul fetei, într-o direcție necunoscută, fără a-și anunța părinții, rudele sau prietenii. (...) La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, în colaborare cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Harghita – SIC, se desfășoară urmărirea penală, în vederea elucidării circumstanțelor în care s-a produs decesul celor două persoane”, mai arată procurorii.

Cei doi fuseseră dați dispăruți de familii la data de 22 octombrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













