Noul scenariu luat în calcul în cazul celor doi tineri găsiți împușcați în mașină. Când au murit Bianka și Tony

Stiri actuale
24-10-2025 | 13:44
×
Codul embed a fost copiat

Anchetatorii încearcă să facă lumină în cazul celor doi tineri găsiți morți în mașină, în județul Harghita.

autor
Ana Maria Barbu

Medicii legiști au stabilit că fata și iubitul ei și-au pierdut viața în cursul zilei de luni, adică după cel mult 24 de ore de la plecarea de acasă.

Trupurile celor doi tineri au fost preluate de familii, pentru înmormântare. Raportul medico-legal arată că Bianka a murit din cauza rănii din piept, iar Tony avea un traumatism grav la tâmplă. Victimele nu aveau alte urme de violență pe corp.

Arma crimei a fost într-adevăr asomatorul, iar cel care l-a acționat a dat dovadă de determinare - dispozitivul trebuie încărcat după fiecare acționare, așadar operațiunea impune un timp de gândire. Totuși, autorul omorului și-a dus intenția până la capăt.

Citește și
impuscati harghita
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
asomator

Asomatorul poate fi ușor cumpărat de pe internet

Anchetatorii verifică acum dacă vreunul dintre cei doi a procurat asomatorul, care poate fi cumpărat ușor de pe internet.

De asemenea, vor cere o expertiză pentru a afla cine a folosit dispozitivul. Amprentele nu sunt suficiente pentru a stabili acest lucru. În continuare, nu este exclusă ipoteza că o altă persoană să fie autor al unei duble crime.

Audierea martorilor poate aduce informații utile, despre context. Bianka abandonase școala pentru a fi cu iubitul ei și amândoi erau hotărâți să plece în Olanda, la muncă. Unii localnici din Ghimeș, unde stăteau cei doi, spun că mama fetei nu ar fi fost de acord cu această intenție. Femeia a refuzat să discute cu presa. 

Sursa: Pro TV

Etichete: ancheta, tineri, morti, Harghita,

Dată publicare: 24-10-2025 13:43

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme
Stiri actuale
Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme

Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare, este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa, din județul Harghita. Ea era împuşcată în piept, iar el, în cap.

Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
Stiri Socante
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Destin frânt pentru doi tineri de 19 și 20 de ani din județul Harghita. Bianka și Toni au fost găsiți fără viață miercuri seara într-o mașină, în apropierea Lacului Frumoasa.

Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor morți în mașină. Cuplul urma să plece la muncă în Olanda
Stiri actuale
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor morți în mașină. Cuplul urma să plece la muncă în Olanda

Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.

Ce s-ar fi întâmplat cu cei doi tineri găsiți morți în mașină. „Fata era cu capul căzut pe geam”
Stiri actuale
Ce s-ar fi întâmplat cu cei doi tineri găsiți morți în mașină. „Fata era cu capul căzut pe geam”

Moartea înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și iubitul ei, cu un an mai mare, este anchetată de polițiștii din Harghita. Trupurile neînsuflețite au fost găsite într-o mașină, pe un drum forestier, în apropierea lacului Frumoasa.

Ce s-a descoperit despre cuplul de tineri găsiți împușcați în mașină, cu asomatorul lângă ei, lângă lacul Frumoasa
Stiri actuale
Ce s-a descoperit despre cuplul de tineri găsiți împușcați în mașină, cu asomatorul lângă ei, lângă lacul Frumoasa

Dublă moarte învăluită în mister în județul Harghita. O fată de 19 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost găsiți împușcați într-un autoturism pe un drum forestier de lângă lacul Frumoasa. Polițiștii și procurorii cercetează acest caz șocant.

Recomandări
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28