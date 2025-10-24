Noul scenariu luat în calcul în cazul celor doi tineri găsiți împușcați în mașină. Când au murit Bianka și Tony

Medicii legiști au stabilit că fata și iubitul ei și-au pierdut viața în cursul zilei de luni, adică după cel mult 24 de ore de la plecarea de acasă.

Trupurile celor doi tineri au fost preluate de familii, pentru înmormântare. Raportul medico-legal arată că Bianka a murit din cauza rănii din piept, iar Tony avea un traumatism grav la tâmplă. Victimele nu aveau alte urme de violență pe corp.

Arma crimei a fost într-adevăr asomatorul, iar cel care l-a acționat a dat dovadă de determinare - dispozitivul trebuie încărcat după fiecare acționare, așadar operațiunea impune un timp de gândire. Totuși, autorul omorului și-a dus intenția până la capăt.

Pro TV

Asomatorul poate fi ușor cumpărat de pe internet

Anchetatorii verifică acum dacă vreunul dintre cei doi a procurat asomatorul, care poate fi cumpărat ușor de pe internet.

De asemenea, vor cere o expertiză pentru a afla cine a folosit dispozitivul. Amprentele nu sunt suficiente pentru a stabili acest lucru. În continuare, nu este exclusă ipoteza că o altă persoană să fie autor al unei duble crime.

Audierea martorilor poate aduce informații utile, despre context. Bianka abandonase școala pentru a fi cu iubitul ei și amândoi erau hotărâți să plece în Olanda, la muncă. Unii localnici din Ghimeș, unde stăteau cei doi, spun că mama fetei nu ar fi fost de acord cu această intenție. Femeia a refuzat să discute cu presa.

