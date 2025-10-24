Cum au fost găsiți morți în mașină tinerii îndrăgostiți din Harghita. Indiciul care arată că muriseră de mai multă vreme

Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare, este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa, din județul Harghita. Ea era împuşcată în piept, iar el, în cap.

Anchetatorii au descoperit, lângă ei, un dispozitiv, utilizat în mod obișnuit la sacrificarea animalelor.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Bianka și Toni locuiau împreună, în comuna Ghimeș din județul Bacău, și au plecat de acasă, fără nicio explicație, în noaptea de duminică spre luni.

Mama fetei a realizat că nu mai știe nimic de ei abia marți, când a anunțat poliția, apoi a pornit căutări pe cont propriu, ajutată de familie și de vecini.

Attila Laszlo, fratele fetei decedate: „Telefoanele erau oprite, nu suna deloc, internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau”.

Mașina băiatului a fost găsită pe un drum forestier din Harghita, la granița cu județul Bacău. Este o zonă izolată, aproape de lacul Frumoasa. Înăuntru erau cei doi îndrăgostiți.

Martor: „Fata era cu capul căzut pe geam, iar băiatul stătea în poziție de șezut, la volan”.

Trupurile erau deja rigide, semn că tânăra și iubitul ei muriseră de mai multă vreme.

Blanca Peter, Serviciul Județean de Ambulanșă Harghita: "Plăgi împușcate, o victimă în cap, cealaltă victimă în piept. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei”.

Lângă cele două trupuri, anchetatorii au găsit un dispozitiv tip pistol, numit asomator, folosit, de regulă, la sacrificarea animalelor în abatoare. Arma nu era înregistrată și nici nu exista vreo autorizație pentru ea.

Polițiștii au extins căutările pe o arie mai largă, în speranța că vor găsi noi indicii. Nu exclud posibilitatea ca, la locul tragicei întâmplări, să se fi aflat și alte persoane.

Toma Băcilă, vecin: „Erau copii minunați, n-aveau dușmani. Nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat, nu știu”.

Între timp, familiile victimelor caută explicații. Tinerii urmau să plece în Olanda, unde voiau să lucreze. Nimeni nu știe ca între ei să fi izbucnit vreo ceartă.

Attila Laszlo, fratele fetei decedate: „Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți amândoi, foarte la locul lor, nu aveau treaba cu nimeni voiau doar să fie ei doi”.

La ultimele evenimente de familie, printre care și o nuntă, Bianca și Tony păreau ca se înțeleg foarte bine.

Mihaela Covaci, matușa băiatului: „Au fost veseli amândoi, am râs, am glumit la nuntă. Nu ştim ce s-a întâmplat”.

Anchetatorii au găsit telefoanele victimelor și le vor verifica, în speranța că vor elucida misterul. Acum se fac cercetări pentru omor, dar investigatorii nu exclud nici varianta unei crime urmată de sinucidere. Trupurile au fost transportate la serviciul de medicină legală, pentru necropsie și analize toxicologice.

