Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor morți în mașină. Cuplul urma să plece la muncă în Olanda

Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.

Ea era împuşcată în piept, iar el în cap. Anchetatorii au descoperit lângă un dispozitiv, utilizat în mod obișnuit la sacrificarea animalelor.

Bianka și Toni locuiau împreună, în comuna Ghimeș din județul Bacău, și au plecat de acasă, fără nicio explicație, în noaptea de duminică spre luni.

Mama fetei a realizat ca nu mai știe nimic de ei abia marți când a anunțat poliția, apoi a pornit căutări pe cont propriu, ajutată de familie și de vecini.

Attila Lszlo, fratele fetei decedate: Telefoanele erau oprite, nu suna deloc, internetul nu îl aveau pornit, mesajele nu le primeau.

Aseară, mașina băiatului a fost găsită pe un drum forestier din Harghita, la granița cu județul Bacău. Este o zonă izolată, aproape de lacul Frumoasa. Înauntru erau cei doi îndrăgostiți.

Martor: „Fata era cu capul căzut pe geam, iar băiatul stătea în poziție de șezut, la volan.”

Ce au descoperit salvatorii

Trupurile erau deja rigide, semn că tânăra și iubitul ei muriseră de mai multa vreme.

Blanca Peter, Serviciul Judetean de Ambulanta Harghita: „Plăgi împușcate, o victimă în cap, cealaltă victimă în piept. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei.”

Lângă cele două trupuri, anchetatorii au găsit un dispozitiv tip pistol numit asomator folosit, de regulă, la sacrificarea animalelor în abatoare. Arma nu era înregistrată și nici nu exista vreo autorizație pentru ea.

Polițiștii au extins căutările pe o arie mai largă, în speranța că vor găsi noi indicii. Nu exclud posibilitatea ca, la locul tragicei întâmplări, să se fi aflat și alte persoane.

Familiile caută explicații

Între timp, familiile victimelor caută explicații. Tinerii urmau să plece mâine în Olanda, unde voiau să lucreze. Nimeni nu știe ca între ei să fi izbucnit vreo ceartă.

Attila Lszlo, fratele fetei decedate: „Nu cred că au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți amândoi, foarte la locul lor, nu aveau treabă cu nimeni doar să fie ei doi.”

La ultimele evenimente de familie, printre care și o nuntă, Bianca și Tony păreau ca se înțeleg foarte bine.

Mihaela Covaci, mătușa băiatului: „Au fost veseli amândoi, am râs, am glumit la nuntă, nu ştim ce s-a întâmplat.”

Anchetatorii au găsit telefoanele victimelor și le vor verifica, în speranța că vor elucida misterul. Acum se fac cercetări pentru omor, însă investigatorii nu exclud nici varianta unei crime urmată de sinucidere.

Trupurile au fost transportate la serviciul de medicină legală, pentru necropsie și analize toxicologice.

