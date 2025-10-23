Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Destin frânt pentru doi tineri de 19 și 20 de ani din județul Harghita. Bianka și Toni au fost găsiți fără viață miercuri seara într-o mașină, în apropierea Lacului Frumoasa.

Anchetatorii au descoperit lângă trupurile lor un asomator, folosit de regulă pentru sacrificarea animalelor în abatoare. Anchetatorii au căutat și prin iarbă, în jurul mașinii, în căutare de noi indicii. Bianka și Toni locuiau împreună, în comuna Ghimeș și au plecat de acasă fără nicio explicație, duminică la ora 23:35.

Mama fetei a descoperit absența lor abia marți și a anunțat Poliția, apoi a pornit căutări pe cont propriu, ajutată de familie și de vecini.

Cei doi trebuiau să plece mâine în Olanda

Aseară, mașina băiatului a fost găsită pe un drum forestier din Harghita, la granița cu județul Bacău. Este o zonă izolată, aproape de lacul Frumoasa. Înauntru erau cei doi îndrăgostiți. Ea era împuşcată în piept, iar el în cap.

Tinerii urmau să plece mâine în Olanda, unde voiau să lucreze pentru o vreme. Prin sat s-a zvonit că mama fetei nu era de acord cu această intenție, însă familia nu susține această variantă. Și nici că între ei ar fi izbucnit vreo ceartă.

Cei care l-au cunoscut pe băiat spun însă că era iute la mânie.

Polițiștii au extins căutările pe o arie mai largă, în speranța că vor găsi noi indicii. Nu exclud posibilitatea ca, la locul tragicei întâmplări, să se fi aflat și alte persoane.

Anchetatorii au găsit telefoanele victimelor și le vor verifica, în speranța că vor elucida misterul. Acum se fac cercetări pentru omor, însă investigatorii nu exclud nici varianta unei crime urmată de sinucidere.

