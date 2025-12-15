Reacția lui Călin Georgescu după confruntarea din instanță cu Potra. Declarațiile făcute la ieșirea din tribunal

Stiri Justitie
15-12-2025 | 16:08
Călin Georgescu
Agerpres

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și mercenarul Horațiu Potra au ajuns luni, pentru prima dată, față în față în sala de judecată, în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.

autor
Aura Trif

Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra a fost adus cu duba din arest, însoţit de un puternic dispozitiv de securitate. Este pentru prima dată când cei doi se întâlnesc, după ce Horaţiu Potra a fost extrădat din Dubai.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, iar la acest termen avocatul lui Călin Georgescu a anunţat că a ridicat mai multe cereri şi excepţii.

"Am avut astăzi un termen de judecată în care eu şi mai mulţi colegi am ridicat mai multe cereri de a căror soluţionare va depinde în cele din urmă soluţionarea excepţiilor. Facem un pas în faţă. Este un ritm normal de soluţionare a cauzei. Pe de altă parte, trebuie să subliniem un lucru - noi avem încredere într-o Justiţie independentă şi puternică, fără protocoale, fără coridoare tactice. Ce înseamnă Justiţie puternică? Înseamnă că trebuie să stea dreaptă în faţa tuturor eforturilor de subjugare care au loc astăzi", a declarat avocatul, la ieşirea din sala de judecată.

Georgescu și-a reluat sloganul

La rândul său, Georgescu a reluat unul dintre sloganurile preferate ale susţinătorilor săi - "Turul doi, înapoi".

Citește și
Călin Georgescu
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

"Justiţia este reprezentată ca fiind legată la ochi. Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principii şi nu oameni. (...) Justiţia nu se face la televizor, ţine de conştiinţa intimă a judecătorilor. Eu aştept senin, convins că acea zi va veni. Şi va veni sigur. (...) Reforma în Justiţie începe cu un singur pas - turul doi înapoi", a spus Călin Georgescu, pe holul instanţei.

El a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Liderul AUR, George Simion, a venit în Parlament, la moțiunea de cenzură, cu o fotografie cu Monica Hunyadi

Sursa: Agerpres

Etichete: justitie, tribunal, instanta, calin georgescu,

Dată publicare: 15-12-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen
Stiri actuale
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află luni dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Lista completă a acuzațiilor
Stiri Justitie
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Lista completă a acuzațiilor

Procesul fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, în care este trimis în judecată pentru că ar fi promovat public, persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, poate să înceapă.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28