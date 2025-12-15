Zi tensionată la Curtea de Apel. Susținători, declarații și cereri în dosarul Georgescu–Potra

Stiri Justitie
15-12-2025 | 19:12
×
Codul embed a fost copiat

Acuzați de tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați s-au întâlnit luni în fața judecătorilor Curții de Apel București.

autor
Daniel Nițoiu

Avocatul fostului candidat la prezidențiale a vorbit despre o justiție subjugată. Iar Horațiu Potra, arestat preventiv de luna trecută, când a fost extradat din Dubai, le-a cerut judecătorilor o măsură mai blândă.

Câteva sute de susținători s-au adunat pe treptele Palatului de Justiție, în așteptarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Ca să nu fie blocată intrarea, jandarmii au instalat un dispozitiv de securitate.

Susținătorii s-au înghesuit în momentul în care Călin Georgescu a ajuns la sediul instanței. Georgescu, care nu le-a răspuns jurnaliștilor la nicio întrebare, s-a oprit să îmbrățișeze un copil adus de mama lui special pentru asta.

Corespondent Știrile ProTV: „Este pentru a doua oară de când au fost trimiși în judecată, când Horațiu Potra și Călin Georgescu se întâlnesc în sala de judecată, de aici, de la Curtea de Apel București. Până să înceapă ședința pe camera preliminară, fostul luptător în Legiunea Străină a apucat să-i arunce câteva priviri fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat în control judiciar. În rest, cei doi au vorbit doar cu avocații lor”.

Citește și
horatiu potra
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen

Cât timp Călin Georgescu a vorbit cu avocatul său pe holuri, mai multe gărzi de corp au ținut lumea la distanță. Acuzat de fapte grave, după o oră, Georgescu a părăsit sala de judecată.

Călin Georgescu: „Justiția e reprezentată ca fiind legată la ochi, nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că ar trebui să vadă principii și nu oameni”.

Avocatul lui Călin Georgescu a făcut o declarație cu subînțeles.

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu: „Trebuie să subliniem un lucru cu claritate: noi trebuie să avem într-o justiție independentă și puternică, fără protocoale și coridoare tactice. Ce înseamnă justiție puternică? Înseamnă să stea dreaptă în fața tuturor eforturilor de subjugare care au loc azi.”

În timp ce Călin Georgescu părăsea Palatul de Justiție, judecătorii ascultau cererile lui Horațiu Potra. Arestat preventiv după extrădarea din Dubai, alături de doi inculpați, acesta a fost adus sub pază în sala de judecată.

Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt acuzați că, pe 7 decembrie anul trecut, s-au întâlnit la o fermă din județul Ilfov, unde ar fi pus la cale acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra ar fi instruit și înarmat 20 de indivizi ca să vină în București și să creeze incidente la protestele de la Curtea Constituțională, imediat după anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale.

Acțiunea lor a fost dejucată însă de polițiști, iar cei implicați au fost reținuți. Judecătorii i-au eliberat însă, iar până să trimită procurorii dosarul în judecată, Horațiu Potra, fiul acestuia și un nepot au fugit în Dubai, de unde au fost extrădați luna trecută.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Pro TV

Etichete: Curtea de Apel, calin georgescu, horatiu potra,

Dată publicare: 15-12-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Reacția lui Călin Georgescu după confruntarea din instanță cu Potra. Declarațiile făcute la ieșirea din tribunal
Stiri Justitie
Reacția lui Călin Georgescu după confruntarea din instanță cu Potra. Declarațiile făcute la ieșirea din tribunal

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și mercenarul Horațiu Potra au ajuns luni, pentru prima dată, față în față în sala de judecată, în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen
Stiri actuale
Horațiu Potra, față în față cu Călin Georgescu, la proces. Miza uriașă de la acest termen

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află luni dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.

Recomandări
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28