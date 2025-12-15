Zi tensionată la Curtea de Apel. Susținători, declarații și cereri în dosarul Georgescu–Potra

Acuzați de tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați s-au întâlnit luni în fața judecătorilor Curții de Apel București.

Avocatul fostului candidat la prezidențiale a vorbit despre o justiție subjugată. Iar Horațiu Potra, arestat preventiv de luna trecută, când a fost extradat din Dubai, le-a cerut judecătorilor o măsură mai blândă.

Câteva sute de susținători s-au adunat pe treptele Palatului de Justiție, în așteptarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Ca să nu fie blocată intrarea, jandarmii au instalat un dispozitiv de securitate.

Susținătorii s-au înghesuit în momentul în care Călin Georgescu a ajuns la sediul instanței. Georgescu, care nu le-a răspuns jurnaliștilor la nicio întrebare, s-a oprit să îmbrățișeze un copil adus de mama lui special pentru asta.

Corespondent Știrile ProTV: „Este pentru a doua oară de când au fost trimiși în judecată, când Horațiu Potra și Călin Georgescu se întâlnesc în sala de judecată, de aici, de la Curtea de Apel București. Până să înceapă ședința pe camera preliminară, fostul luptător în Legiunea Străină a apucat să-i arunce câteva priviri fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat în control judiciar. În rest, cei doi au vorbit doar cu avocații lor”.

Cât timp Călin Georgescu a vorbit cu avocatul său pe holuri, mai multe gărzi de corp au ținut lumea la distanță. Acuzat de fapte grave, după o oră, Georgescu a părăsit sala de judecată.

Călin Georgescu: „Justiția e reprezentată ca fiind legată la ochi, nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că ar trebui să vadă principii și nu oameni”.

Avocatul lui Călin Georgescu a făcut o declarație cu subînțeles.

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu: „Trebuie să subliniem un lucru cu claritate: noi trebuie să avem într-o justiție independentă și puternică, fără protocoale și coridoare tactice. Ce înseamnă justiție puternică? Înseamnă să stea dreaptă în fața tuturor eforturilor de subjugare care au loc azi.”

În timp ce Călin Georgescu părăsea Palatul de Justiție, judecătorii ascultau cererile lui Horațiu Potra. Arestat preventiv după extrădarea din Dubai, alături de doi inculpați, acesta a fost adus sub pază în sala de judecată.

Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt acuzați că, pe 7 decembrie anul trecut, s-au întâlnit la o fermă din județul Ilfov, unde ar fi pus la cale acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potra ar fi instruit și înarmat 20 de indivizi ca să vină în București și să creeze incidente la protestele de la Curtea Constituțională, imediat după anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale.

Acțiunea lor a fost dejucată însă de polițiști, iar cei implicați au fost reținuți. Judecătorii i-au eliberat însă, iar până să trimită procurorii dosarul în judecată, Horațiu Potra, fiul acestuia și un nepot au fugit în Dubai, de unde au fost extrădați luna trecută.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













