Marco Rubio vrea ca Zelenski să-şi ceară scuze după întâlnirea cu Donald Trump. „Poate că nu vrea un acord de pace”

„Ar trebui să-şi ceară iertare pentru că ne-am pierdut timpul pentru o întâlnire care s-a încheiat aşa cum s-a încheiat", a declarat Rubio într-un interviu pentru CNN, în care a calificat întâlnirea drept un "fiasco" pentru Zelenski şi a afirmat că liderul ucrainean "nu avea nevoie să devină antagonist".

În interviu, Rubio s-a întrebat şi dacă Zelenski doreşte să ajungă la un acord de pace cu Rusia, ţară cu care este în război de mai bine de trei ani.

Rubio: Poate Zelenski nu vrea un acord de pace

"Începi să te gândeşti că poate Zelenski nu vrea un acord de pace. Spune că vrea, dar poate că nu vrea", a apreciat Rubio, care l-a criticat pe liderul ucrainean că a adoptat poziţii maximaliste în public şi "agresive", în loc să le discute la masa negocierilor.

Zelenski a exclus deja să-şi ceară iertare pentru ciocnirea de vineri din Biroul Oval al Casei Albe.

"Nu sunt sigur că am greşit cu ceva", a declarat Zelenski într-un interviu pentru Fox News, spunând că a fost pur şi simplu "cinstit" şi că a regretat doar că discuţia a avut loc în prezenţa presei.

Trump şi Zelenski s-au înfruntat în direct în faţa camerelor de luat vederi, în Biroul Oval al Casei Albe, vineri, marcând cel mai rău moment al relaţiilor dintre Ucraina şi Statele Unite de la începutul invaziei ruse.

În urma disputei, Zelenski a fost informat că trebuie să părăsească Casa Albă, care a anulat prânzul şi conferinţa de presă programate între cei doi lideri.

Rubio a fost de faţă în timpul altercaţiei din Biroul Oval şi a avut ulterior misiunea de a-l informa pe Zelenski că trebuie să părăsească Casa Albă, după disputa din Biroul Oval la care Trump şi vicepreşedintele său, DJ Vance, l-au acuzat pe liderul ucrainean inclusiv că este "nerecunoscător" şi că nu a mulţumit SUA pentru sprijinul acordat Ucrainei, acuzaţie reluată ulterior şi de Marco Rubio.

Rubio admite că Zelenski le-a mulţumit în multe rânduri americanilor, dar nu şi vineri la întâlnirea cu Trump

În legătură cu acest ultim aspect, la câteva momente după ce Rubio a sugerat că Zelenski ar trebui să-i "mulţumească" lui Trump pentru eforturile sale de a pune capăt războiului, moderatoarea CNN, Kaitlan Collins, a difuzat câteva clipuri cu preşedintele ucrainean care îşi arăta "recunoştinţa" faţă de SUA în timpul călătoriilor la Washington din ultimii ani.

"Vă mulţumim pentru ambele pachete financiare pe care ni le-aţi oferit deja", a spus Zelenski în timpul discursului său din 2022 la Congres.

"Toate aprecierile mele din inima mea, din inima Ucrainei, de la toţi ucrainenii", i-a spus el fostului preşedinte Joe Biden la Casa Albă în 2022.

"Deci, ce pot să le spun americanilor în engleză, engleza mea nu este bună, să vă trimit toate urările şi toate mulţumirile mele pentru voi", a declarat Zelenski pentru Wolf Blitzer de la CNN în timpul unui interviu din 2023.

Collins l-a presat pe Rubio cu privire la afirmaţiile lui Trump şi Vance: "Credeţi că puteţi susţine că nu a spus mulţumesc?"

La care Rubio a răspuns: "Ei bine, cred că vicepreşedintele s-a referit la faptul că nu a spus-o astăzi (vineri - n.r.), că nu a auzit-o astăzi în acea întâlnire".

Apoi Rubio a adăugat: "Şi am sperat că acea întâlnire va începe cu: 'Vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut pentru noi, nu am fi acolo unde suntem astăzi fără voi, nici măcar nu am avea şansa de a negocia un (acord) de pace fără ajutorul pe care ni l-aţi oferit'".

Secretarul de stat american a continuat prin a sublinia că Trump a oferit "ajutor" Ucrainei în primul său mandat. "Deci ar fi trebuit să fie recunoscător pentru asta şi să fie recunoscător pentru ceea ce facem acum", a insistat el.

Conferinţa de presă Trump-Zelenski a fost anulată

Zelenski a pleacat de la Casa Albă, iar Donald Trump a transmis că „se poate întoarce când este pregătit pentru pace”.

Într-o scenă neaşteptată, dar spectaculoasă, la începutul întâlnirii de la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, primul l-a avertizat pe cel din urmă că trebuie să ajungă la un acord cu Rusia.

„Vă jucaţi cu vieţile a milioane de oameni. Vă jucaţi cu al Treilea Război Mondial (...), iar ceea ce faceţi este foarte lipsit de respect”, l-a admonestat Trump pe Zelenski chiar în faţa presei, după ce preşedintele ucrainean a vrut să pară intransigent afirmând că nu va face compromisuri cu „criminalul” Vladimir Putin, preşedintele rus. În discuţie a intervenit şi vicepreşedintele american JD Vance, care l-a acuzat pe Zelenski de "lipsă de respect" faţă de americani, după tot ajutorul oferit Ucrainei de SUA în cei trei ani de război cu Rusia. Deja vizibil iritat, Trump l-a avertizat pe Zelenski că se găseşte „într-o poziţie foarte proastă” de negociere. „Încheiaţi un acord (cu Rusia), altfel vă abandonăm!", a ameninţat preşedintele american, care a spus că a avut recent mai multe discuţii cu Putin.

