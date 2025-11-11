Comune mici cu cheltuieli exagerate: cum se „ard” zeci de mii de euro de Crăciun, pe brazi uriași și luminițe peste ulițe

Sunt comune în România care abia țin lumina aprinsă. În altele, însă, Crăciunul pare că nici nu vine fără brazi artificiali de 10 metri, urși și balerine 3D pe patine și bannere luminoase întinse peste ulițe.

Astăzi, povestea a două comune care, împreună, abia strâng 10.000 mii de locuitori. Dar care cheltuiesc peste 80.000 de euro pe an pentru iluminatul festiv.

Sărbătorile de iarnă trec. Iar banii se duc, an de an, către aceleași firme.

Primarul de la Gogoșu: cu Iphone scump, acuzații de corupție și cu beculețele din nou aprinse

Comuna Gogoșu din județul Mehedinți are 3.910 locuitori și e condusă de Jean Rogoveanu (PSD). Presa a scris multe despre edil, de-a lungul anilor. În 2013 jurnaliștii relatau aici că primarul - cunoscut pe plan local sub numele de „Garcia” - fusese reținut sub acuzația de fraudă. Ulterior, a fost acuzat tot pentru fapte de corupție săvârșite și împreună cu soția sa.

