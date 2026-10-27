„Pe aici nu se vor înălţa blocuri! Avem o nouă arie naturală protejată în Bucureşti: Valea Saulei. Este a treia, după Parcul Natural Văcăreşti şi Pajiştea Petricani. Se află pe malul nordic al Lacului Plumbuita, lângă fostele Pepiniere, şi se întinde pe 5,2 hectare. Protejăm de la construcţii zona de lacuri, pădure de luncă, stufărişuri şi dealuri cu pajişti”, anunţă, marţi, Primăria Bucureşti.

Instituţia precizează că în zonă se găsesc peste 80 de specii de păsări, alături de mamifere, reptile şi amfibieni. Multe dintre ele au statut de protecţie la nivel european şi naţional, precum: vidra, ţestoasa de apă, şoim călător, pescăraş albastru, ghionoaie sură, liliac de amurg, stârcul pitic.

Proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul general Ciprian Ciucu, şi votat de consilieri, stabileşte că:

Diversitatea biologică a zonei va fi protejată,

Va putea fi amenajată pentru public,

Se vor putea organiza activităţi educaţionale şi ştiinţifice.

„Valea Saulei este ultima zonă umedă semnificativă din nord-estul Bucureştiului. Statutul de arie naturală protejată va fi notat în cărţile funciare, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii”, precizează reprezentanţii Primăriai Bucureşti.

Aceasta se adaugă celorlalte două zone protejate din Capitală: