Alerta a fost lansată după descoperirea a două vulnerabilități critice într-un limbaj de programare folosit de milioane de site-uri.

Breșele, identificate cu ajutorul inteligenței artificiale, le-ar putea permite hackerilor să pătrundă în servere fără parole și să fure informații sensibile. Acum, administratorii site-urilor fac actualizări și încearcă să elimine riscurile.

Vulnerabilitatea care a declanșat o alertă mondială se află în limbajul de programare numit PHP, folosit masiv pe Internet, care prelucrează informațiile necesare și le prezintă într-un format pe care îl poți citi online.

Cât de grav e atacul cibernetic

Mircea Șerdin, specialist: În România procentul e mai mare pentru că unul dintre limbajele preferate de programare ale instituțiilor, de exemplu WordPress este preferata românilor. Problema ar fi că mai sunt o serie de dispozitive pe care le avem acasă care pot avea interfețe de administrare în același limbaj, de exemplu: routere de net, dispozitive smart.

Corespondent ȘtirileProTV: PHP. Trei litere care, probabil, nu vă spun mare lucru. Dar 70% din internet folosește acest limbaj de programare. Cum putem traduce această vulnerabilitate? E ca și cum am avea un bloc cu 100 de apartamente, iar 70 dintre ele pot fi deschise doar încercând clanța. Înăuntru găsim bani, carduri și toate pozele de familie.

Și poate vă gândiți că această alertă de securitate este doar problema specialiștilor IT. Ei bine, nu chiar! De la cumpărăturile online până la aplicațiile școlilor sau serviciile instituțiilor publice, consecințele unei breșe de securitate ne-ar putea afecta pe fiecare dintre noi.

Imaginați-vă că faceți cumpărături pe internet. Aveți un cont, o parolă, poate și un card salvat. Dacă site-ul este vulnerabil și un hacker reușește să pătrundă în sistem, toate acestea pot fi în pericol. Atacatorul ar putea fura date personale, ar putea prelua controlul unor conturi sau chiar modifica informațiile de plată, astfel încât banii să ajungă în altă parte.

Și instituțiile publice sunt în aceeași situație. Multe autorități, inclusiv din România, au închis site-urile la recomandarea specialiștilor. De pildă, site-ul Poliției Române și paginile inspectoratelor județene au devenit temporar indisponibile. Instituția anunță lucrări de mentenanță și actualizări de securitate.

La UBB, Universitatea din Cluj-Napoca, anumite servicii și aplicații online au fost suspendate preventiv după descoperirea vulnerabilităților. Aceeași măsură a fost luată și de primăria Tulcea pentru protejarea datelor cetățenilor. De altfel, am încercat să cumpăr și un bilet la film și site-ul era închis temporar pentru actualizări urgente de securitate.

Cum au fost descoperite breșele de securitate

Breșele de securitate au fost descoperite - inițial - cu ajutorul inteligenței artificiale. Ryan Austin, cercetător la compania de securitate cibernetică Cali, a contribuit la descoperirea acestei probleme critice.

Ryan Austin, cercetător la compania de securitate cibernetică Cali: Aceasta este cea mai gravă vulnerabilitate pe care am descoperit-o vreodată.

Iar guvernele au cerut tuturor persoanelor și organizațiilor care folosesc PHP să închidă site-urile până fac actualizările informatice necesare.

Pim Takkenberg, expert în securitate cibernetică: „Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât există deja mai multe «dovezi de concept», adică demonstrații care arată cum pot fi exploatate aceste vulnerabilități.”

Au avut loc deja „milioane” de tentative de exploatare a acestei breșe de securitate - potrivit unei mari companii de securitate cibernetică, Cloudflare.

Și gigantul online Amazon a fost vizat de mai multe tentative de atac și a dezvăluit că presupuși hackeri au încercat să profite de vulnerabilități. Guvernul britanic a anunțat perturbarea limitată a serviciilor sale online. Iar în Olanda, site-ul Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu era indisponibil și astăzi.

Alp Toker, cyber security expert and director at NetBlocks: Odată publicată actualizarea de securitate, agenții de inteligență artificială pot analiza modificările și pot reproduce mult mai ușor atacul. Aceste sisteme vor continua să fie compromise - lună de lună, an după an. Acesta este începutul unui val mult mai amplu de atacuri.