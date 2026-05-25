Procuratura Generală a Lituaniei a anunțat vineri că scurgerea de informații provine în principal din registrele imobiliare și ale persoanelor juridice, care au fost accesate folosind datele de autentificare ale instituțiilor autorizate să primească aceste date.

Potrivit AP, directorul Centrului de Registre al Întreprinderii de Stat, Adrijus Jusas, și-a dat demisia luni, în urma acestui scandal.

Autoritățile au implementat imediat măsuri suplimentare de securitate cibernetică, inclusiv blocarea conturilor utilizatorilor suspectați de accesarea datelor și restricționarea accesului prin solicitarea actualizării datelor de autentificare, au declarat procurorii.

Procuratura a anunțat că se suspectează implicarea unei țări străine, deși autoritățile nu au specificat despre cine este vorba.

Lituanienii sunt deosebit de precauți, având în vedere că țara, cu o populație de 2,9 milioane de locuitori, este una dintre principalele ținte ale războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei, care include sabotaj, atacuri incendiare și vandalism, precum și operațiuni de influențare.

Politicianul din opoziție Laurynas Kasčiūnas a scris duminică pe rețelele de socializare că se suspectează că furtul de date este o operațiune a serviciilor secrete ruse, deși nu a oferit dovezi în sprijinul acestei afirmații.

Politicianul a avertizat că este posibil ca adresele ofițerilor de informații, ale personalului militar, ale diplomaților sau ale politicienilor să fi fost accesate, ceea ce ar putea permite potențialilor autori să spioneze sau să exercite presiuni asupra țintelor.